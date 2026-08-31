Los precios de las viviendas son de récord y ahora cada metro cuadrado cuenta para los particulares

Sube al absentismo, cae la compra de viviendas y aumenta el empleo de inmigrantes en hostelería, comercio y construcción

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Alquilar un trastero ya se ha convertido en una extensión de la vivienda. Muchos la utilizan para guardar todo aquello que no cabe en casa. "Buscar una vivienda más grande por mucho más dinero y el coste del trastero para nosotros es asequible", afirma un vecino. Está tan demandado que en las grandes ciudades hay lista de espera.

"Con el problema de la vivienda y de la falta espacio que son cada vez más pequeños, los particulares buscan un espacio extra", explica Mireia Fernández, directora comercial de 'Necesito un Trastero'.

Los pisos de un solo dormitorio ganan presencia en el mercado

Los precios de las viviendas son de récord y ahora cada metro cuadrado cuenta para los propietarios. El problema es que pocos pueden permitirse una habitación entera para almacenar objetos. Por eso, los pisos de un solo dormitorio han ganado presencia en el mercado.

"Vamos a realizar el 20% del programa de vivienda de una habitación debido al éxito de la demanda", dice Alessandra Daverio, directora de marketing en la Promotora Corp. La vivienda se adapta a los nuevos modelos de familia que aparecen. "Hay cada vez más gente que vive sola, que elige esto como opción de vida, más gente que se divorcia", puntualiza Ferrán Duque, asesor de 'Housfy Inmobiliaria'.

Aunque la realidad es que este cambio se debe a la economía del país. "Mucha gente que se ve expulsada del mercado del alquiler tiene que buscar piso de compra con el presupuesto que tiene. Tienen que hacer equilibrios con el espacio, la ubicación", añade. Los pisos pequeños y los trasteros ya tienen una tendencia al alza que ya se puede observar en las promociones de viviendas nuevas.