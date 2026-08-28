Los usuarios aseguran que son "insuficientes", que no se cumple la normativa y que muchos de los puntos están mal visibilizados

El precio de la gasolina y del diésel se dispara en plenas vacaciones de verano: "Nos apretaremos de otra cosa"

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Con los precios de la gasolina y el diésel disparados y sin freno, una alternativa para algunos es el coche eléctrico. Sin embargo, sus propietarios se encuentran con otro problema: no hay electro-gasolineras suficientes para cargar los coches y seguir viajando.

En algunas gasolineras, según denuncian los usuarios, se incumple la normativa que obliga a tener cargadores eléctricos. Por eso, en ocasiones los conductores se encuentran con que tienen que recorrer incluso cientos de kilómetros hasta que consiguen hallar un punto, algo que puede ser crítico para la autonomía.

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Planificar el viaje y cada recarga, fundamental en un coche eléctrico ante la falta de puntos de carga

En las actuales circunstancias, como subrayan, para muchos es imprescindible hacer un cálculo muy afinado del viaje que vayan a realizar, planificando bien las paradas para asegurarse de no encontrar ningún problema. Arriesgar puede salir mal, e insisten: la cantidad de puntos de carga actuales es "totalmente insuficiente".

Además, entre sus quejas, insisten en los problemas de visibilidad que presentan algunos de los puntos, recalcando que muchos no están bien indicados y es fácil saltárselos y no percatarse de ellos cuando se va al volante.

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Como informa Marina Pérez desde Bellaterra, Barcelona, en la mayoría de gasolineras de la AP-7 se incumple la normativa que obliga a tener cargadores eléctricos, con un único punto de carga funcional en toda la demarcación de la Ciudad Condal. Por eso, si un conductor sigue circulando hacia el sur no encontrará el siguiente hasta 222 kilómetros más adelante, pasada la frontera con Castellón. Así, lo que deben hacer los conductores es desviarse de su ruta hacia puntos fuera de las carreteras , lo que les obliga a planificar el viaje y cada recarga con antelación.