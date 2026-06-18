El 89% de los españoles se va de vacaciones este año, 5 puntos menos que el año pasado, pero ya hay un 7% que lo descarta totalmente

Los motivos para no irse de vacaciones son contundentes: el 57% por una cuestión económica y el 27% por trabajo o estudio

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Este año todo apunta a que las vacaciones serán más cerca de casa y sin gastos extraordinarios en general. Después de años de subidas, nuestro presupuesto para viajar se mantiene casi como el del año pasado: 737 euros por persona.

El 89% de los españoles se va de vacaciones este año, 5 puntos menos que el año pasado, pero ya hay un 7% que lo descarta totalmente.

Los motivos para no irse de vacaciones son contundentes: el 57% por una cuestión económica y el 27% por trabajo o estudio. Además, de este 57%, el 30% asegura que es por la subida de precios, mientras otro 27% explica que es así porque han bajado sus ingresos. Más allá, un 3% asegura que se va a quedar en casa por las guerras en Irán, Israel y Ucrania.

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Las vacaciones de este verano, marcadas por la planificación para ahorrar ante el alza de precios

Con estas temperaturas y este calor lo único que consuela es soñar con vacaciones, y los destinos nacionales triunfan así este verano mientras el turismo internacional trata de resistir.

Sobre esto último, aunque las guerras en Israel, Irán y Ucrania preocupan, impactan menos de lo esperado en algunas elecciones.

“La gente de lo que huye es un poco de destinos de Oriente Medio o compañías aéreas que sobrevuelen un poco la zona. Entonces, es como que, ‘si no nos podemos ir hacia un lado, nos vamos hacia otro’”, explica ante nuestras cámaras Patricia Vázquez, de la agencia Bivestour Vigo.

No obstante, la subida de los precios del carburante afecta mucho a los precios: “El mismo hotel y todo, la misma semana, a lo mejor 2.000 euros de diferencia”, explican desde el sector.

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Por eso, todo ello hace que este verano se compare más y se planifique mejor. Todo sea por ahorrar y disfrutar de esas vacaciones a las que, a no ser por obligación, no estamos dispuestos a renunciar.