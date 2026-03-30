Las empleadas de hogar y su duro día a día: "Trabajo de lunes a lunes, sin festivos ni vacaciones"

Una asociación de Ferrol que ha creado toda una red de apoyo entre ellas.

En España hay casi 600.000 empleadas domésticas, pero solo 378.000 están afiliadas a la Seguridad social.

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Hoy es el Día de las empleadas del Hogar. Un sector muy precarizado y mayoritariamente femenino.En España hay casi 600.000 empleadas domésticas. Pero solo 378.000 están afiliadas a la Seguridad social. Es decir 1 de cada 2 no tiene contrato. El 95% son mujeres y casi la mitad son extranjeras. El salario legal es de 9,55 euros la hora, pero muchas cobran menos.

Una asociación de Ferrol que ha creado toda una red de apoyo entre ellas y a fe que lo necesitan. Como señala Carolina Ochoa, voluntaria de movilidad humana, "se entienden, se comprenden, crean lazos de amistad". Nuria Fresneda de Noticias Cuatro, ha estado con ellas.

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"Si no trabajo no como"

Olinda reconoce que si se enferma no le van a pagar. Carmen era profesora en Perú, pero ahora cuida a personas mayores, "de lunes a lunes, festivos, Navidad, Año Nuevo..." Son muchas las que reconocen que han visto a compañeras soportar abusos, "a las más jovencitas algunos les dicen que vayan con lencería". Pero otras lo tienen claro, "antes mi dignidad, prefiero pasar hambre". Otras reconocen que "si no trabajan no comen". Noelia limpiaba una casa y cuidada a una señora todo el día por 900 euros al día. Reclaman que se valore su trabajo porque ellas lo dan todo.

Según una investigación de Oxfam Intermón y la Asociación Por ti Mujer, el 49,2% de las empleadas del hogar afirma haber sufrido algún tipo de violencia laboral a lo largo de su trayectoria.

La precariedad estructural del colectivo se ve agravada por la intersección de factores como la clase social, la etnia, la situación administrativa y el desconocimiento de los propios derechos, y ha afirmado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2024.

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Cáritas ha llamamiento a establecer medidas de apoyo a la contratación de las empleadas del hogar y a equiparar sus derechos a los del resto de trabajadores, en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar que se conmemora cada 30 de marzo.

La organización ha subrayado que, pese a los avances registrados en los últimos años --entre ellos el acceso a la prestación por desempleo, la eliminación del despido sin causa justificada y la subida progresiva del salario mínimo interprofesional--, "estos también han conllevado un lógico aumento de los costes y trámites en la contratación, sin que la administración haya contemplado medidas de apoyo suficientes".

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Cáritas ha señalado que en otros sectores sí existen medidas incentivadoras al fomento de la contratación y ha reclamado que se apliquen también en este "de la misma forma que se hace con las empresas".

La entidad ha especificado la situación de las empleadas de hogar en régimen de interna que, en muchos casos, "trabajan jornadas superiores a las 40 horas de trabajo efectivo a la semana y tienen una disponibilidad de 24 horas por residir en el lugar en el que trabajan".

En este sentido, Cáritas ha denunciado que el descanso diario de dos horas reconocido por la ley "es insuficiente y no siempre respetado", y que estas trabajadoras asumen con frecuencia en solitario el cuidado de personas con gran dependencia, "aisladas y con pocas posibilidades de informarse o consultar sobre sus derechos".

Entre las reivindicaciones planteadas, figura la limitación real de la jornada laboral de las internas, la ampliación de las horas de descanso diario y el reconocimiento salarial, así como una clasificación profesional que distinga las tareas domésticas de las de cuidado de personas.

Cáritas ha reclamado también una mayor vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral en el sector "en igualdad con los trabajadores del Régimen General", y ha instado a las personas empleadoras a contribuir a "la generación de condiciones justas y decentes de trabajo", mediante la firma del contrato, el alta en la Seguridad Social por las horas reales trabajadas y el abono del salario, las vacaciones y los días de permiso correspondientes.