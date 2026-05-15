La iniciativa encierra una causa benéfica para ayudar a las zonas afectadas por los desastres naturales en Japón

Pokémon cumple 30 años convertido en la mayor franquicia de la historia

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IshikawaCumpliendo el sueño de todos los seguidores y aficionados de Pokémon, Japón se prepara para abrir próximamente en la prefectura de Ishikawa, en la región de Chūbu, en la isla de Honshu, el primer aeropuerto inspirado al cien por cien en la icónica y popular franquicia.

Con un Pikachu gigante y todo tematizado para la ocasión, incluidos sus restaurantes y las ofertas en carta, la instalación aeroportuaria hará las delicias de todos los fieles de la saga.

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El aeropuerto Pokémon de Ishikawa: ¿cuándo lo abren?

Llevando la devoción por Pokémon a lo más alto, la apertura del aeropuerto tematizado se espera este verano, con la fecha exacta fijada, si todos los plazos se cumplen, para el 7 de julio.

En consecuencia, el aeropuerto adquirirá el nombre de Noto Satoyama Pokémon With You Airport como parte de una colaboración que se mantendrá activa en las instalaciones hasta septiembre de 2029.

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Además, detrás de todo ello se encuentra una causa benéfica, –‘Pokemon With You’–, que pretende ayudar a todas aquellas comunidades afectadas por desastres naturales en distintos puntos y áreas de Japón.

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Esculturas de Pokémon, mechandishing, restaurantes y guiños de todo tipo para los fans

Par revitalizar la zona y como parte de una iniciativa que surgió tras el devastador terremoto del 1 de enero de 2024 en la península de Noto, el aeropuerto se convertirá para convertirse también en una especie de centro de ocio y cultural de tributo a la saga, con lo que se espera que se cree expectación y se incrementen las visitas.

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Para la causa, además de tematizar cada instancia y cada espacio, habrá hasta 111 pokémons diferentes por las instalaciones, con merchandishing que contará además con productos exclusivos, lo que se presenta como un gran reclamo para los fieles de la saga.

De igual modo, los visitantes tendrán experiencias únicas, todo ello con el objetivo de brindar el paso por el aeropuerto en algo insólito.

De este modo, Japón añadirá una referencia más a la fama mundial de la saga, que ya cuenta con otras zonas, como trenes y autobuses que le rinden homenaje.