Pokémon cumple 30 años convertido en la mayor franquicia de la historia

Pokemon cumple 30 años. Fueron 151 los Pokémon que llegaron de Japón. Muchos se suman al aniversario como la prestigiosa marca española Lladró, que lanza una edición limitada de Pikachu y de Eevee con un coste de 5.000 euros aunque parece seguro que es una inversión que se va a revalorizar.

Hace 30 años, los niños de los 90 se enfrentaban por primera vez a una de las elecciones más importantes y difíciles de sus vidas. El pokemon inicial, charmander, bulbasaur o squirtle. Un primer pokemon que le iba a acompañar a lo largo de las aventuras del cartucho rojo o azul. 150 pokemons oficiales, más mew, que se conseguía con un truquito. La estrella de los recreos y del cable link y missingno, una leyenda urbana que resultó real.

Del juego pasamos a la serie en el 97 y la locura se extendió a los cines, a las cartas, a los tazos. Los pokemon fueron asaltando todas las plataformas y pantallas posibles. También las calles.

La nostalgia ha hecho que la franquicia no sólo sea la más rentable del planeta: 150.000 millones de dólares en ingresos acumulados a nivel mundial, si no que es intergeneracional, y sus objetos sólo se revalorizan. En algunos casos llegan a venderse por millones de euros.Hoy hay 1020 pokemon. 30 años y la franquicia sigue evolucionando.