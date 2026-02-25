Lara Guerra 25 FEB 2026 - 19:57h.

Compartir







Fernando Marhuenda, director de 'La Razón', comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que su diario asegure que el CNI habría "controlado daños" sobre la publicación de los documentos del 23F.

En primer lugar, Marhuenda detalla de qué manera valora esta información, a lo que asegura que "esto lo que hace es reafirmar el papel de Don Juan Carlos con lo cual ya todas las especulaciones, inventos, que están bien para películas, novelas pero un historiador tiene que ser necesariamente riguroso".

Por otra parte, Fernando asegura que "aquí se demuestra el papel que tuvo el rey, en el que paró el golpe de estado, y luego todo el apoyo de la sociedad y la evolución. Siempre he tenido claro que el rey no tuvo nada que ver por una razón que resulta obvia. Si el rey hubiera dado la orden el golpe de estado hubiera sido un éxito; luego hubiese durado un año o dos porque le hubieran echado como Constantino con Grecia".

Asimismo, Francisco aclara que "esto es algo de lo que ya éramos conocedores, nada más que pequeños detalles y es lógico que el presidente lo quisiera saber, pero creo que nadie ni el 'Sanchista' más fervoroso se va a creer la versión oficial de que él no lo sabía; faltaría más. Sería un mal presidente del Gobierno".

Francisco Marhuenda: "El rey actuó como tenía que actuar"

Sin embargo, Rita se incluye en el debate para explicar que "creo que no se puede defender de esa forma tajante sobre lo que hizo o que no hizo el rey. Creo que sigue más vigente que nunca la tesis de que el papel del rey fue poco claro como en la academia, donde tuvo un papel poco claro en el que pudo dejar de forma ambiguo lo que él quería para alentar un golpe más blando que le permitiera mantenerse en el poder"

Ante esto, Francisco asegura que "eso es imposible Rita, de verdad. Aquí no se trata de ser monárquicos o no, se trata de ser rigurosos. Él vivió muy directamente el fracaso de Grecia, como el error de Constantino de haber apoyado un golpe de estado acabó con la monarquía. El rey conocía muy bien la realidad mundial, sabía que en el marco de la Unión Europea podía ser los comunistas de los países del este o un país europeo".

Por último, Marhuenda detalla que "otra cosa es que había malestar en España por los asesinatos de ETA, la situación de descomposición que llevó a la dimisión de Adolfo y al nombramiento de Sotelo. Pensar que el rey estaba detrás...creo que en ese tema el rey actuó como tenía que actuar"