El regreso de los ‘Black Panthers’: el 1 de marzo, en ‘Cuarto Milenio’

Cuarto Milenio 25 FEB 2026 - 12:20h.

No te pierdas 'Cuarto milenio' el domingo, 1 de marzo

La historia de los ‘Black Panthers’, ¿te lo vas a perder?

Compartir







El próximo domingo, 1 de marzo de 2026, a las 21:15 en Cuatro, Iker Jiménez y los colaboradores de ‘Cuarto Milenio’ analizarán todo sobre el movimiento que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.

Todo comenzó en 1968, en México. En una fotografía histórica tomada durante los Juegos Olímpicos se puede ver cómo dos atletas alzan un puño enfundado en un guante negro. Ese gesto se convirtió en un símbolo mundial del movimiento ‘Black Power’. Detrás de aquella imagen había un contexto más amplio: el auge del ‘Black Panther Party’. Ahora este grupo resurge para abrir nuevos debates. Este domingo, todas las claves en Cuarto Milenio.