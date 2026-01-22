Una historia de sincronicidad que no podrán creer: el 25 de enero, en 'Cuarto milenio'

Bea Talegón e Irene Tabera, protagonistas de una sincronicidad en una historia de amor de ultratumba: el 25 de enero, en 'Cuarto milenio'
Una historia de sincronicidad entre Bea Talegón e Irene Tabera que te dejará sin palabras
El próximo domingo, 25 de enero de 2026, Iker Jiménez y el equipo de 'Cuarto milenio' se sumerge de lleno en la sincronicidad: un concepto que se refiere a la coincidencia significativa de dos o más eventos que no tienen una relación casual aparente, conectando el mundo interior con el mundo exterior.
A las 21:15 horas, una historia de sincronicidad que no podrán creer cuyas protagonistas son dos periodistas, compañeras de Iker Jiménez en 'Horizonte': Beatriz Talegón e Irene Tabera. No te pierdas esta historia de amor de ultratumba, en cuatro.