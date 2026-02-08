Augustin Ndour, la cara tras la regularización de los migrantes: “No se puede amar lo que no se conoce”

Miguel Manso 08 FEB 2026 - 20:47h.

Este senegalés es la cara más visible de la campaña por la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno.

Se podrían acoger a esta medida más de medio millón de personas que residen en España desde antes del 31 de diciembre de 2025

El 26 de enero de 2026 se ha convertido en una fecha grabada en la memoria de Augustin Marie Ndour Ndong, el activista senegalés que ha sido el rostro visible de una lucha de años por los derechos de los migrantes en España. En esta fecha, el Gobierno anunció un acuerdo para aprobar, mediante real decreto, una regularización extraordinaria que beneficiará a más de 500.000 personas en situación administrativa irregular. Ndour, autor del texto original de la Iniciativa Legislativa Popular que impulsó este cambio, celebra hoy lo que describe como el fin del miedo para miles de familias.

Nacido en Senegal en 1969 y residente en Granada desde hace más de dos décadas, la trayectoria de Ndour refleja las dificultades de la comunidad migrante. Tras estudiar en Portugal, llegó a España y vivió la incertidumbre de la irregularidad hasta que pudo acogerse al proceso de regularización aprobado por el Gobierno de José María Aznar en el año 2000. Su compromiso social lo llevó incluso a la política, convirtiéndose en 2019 en el primer candidato de origen africano a la presidencia del Gobierno de España por el partido Por un Mundo más Justo.

El proceso que ha culminado en este nuevo real decreto comenzó hace seis años y enfrentó numerosos obstáculos. La iniciativa necesitó reunir más de 500.000 firmas de apoyo, con la dificultad añadida de que los propios beneficiarios no podían firmar por carecer de nacionalidad española.

Finalmente, gracias al trabajo de unas 1.700 personas y casi 1.000 asociaciones, se presentaron más de 700.000 firmas ante el Congreso en diciembre de 2022. Aunque la propuesta permaneció bloqueada en sede parlamentaria durante más de un año y medio, la presión de la sociedad civil ha logrado que el Ejecutivo retome la medida.

En una entrevista con Noticias Cuatro, Augustin Ndour reconoce que esta medida representa una “liberación tremenda”, ya que permite a las personas dejar de vivir en “una cárcel invisible” donde el miedo a la policía o a la deportación es constante. “No se puede amar lo que no se conoce”, apostilla Ndour. Obtener la documentación no solo facilita el acceso a empleos con mejores condiciones y contratos de alquiler, sino que permite algo tan esencial como viajar al país de origen para reencontrarse con la familia en momentos críticos. Según Ndour, se trata de “una cuestión de sentido común” para normalizar una situación que ya forma parte de la realidad social del país.

La regularización anunciada para 2026 establece condiciones que buscan la integración plena. El periodo para presentar solicitudes se prevé entre abril y junio de este año, y uno de los puntos más destacados es que no se exigirá un contrato de trabajo previo para la autorización inicial de residencia. Los solicitantes deberán acreditar su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 mediante documentos como empadronamientos o citas médicas, y será obligatorio carecer de antecedentes penales.

Esta decisión sitúa a España en una posición distinta a la de otros países europeos que han endurecido sus políticas migratorias recientemente. Mientras países como Francia han reducido significativamente sus procesos de regularización o Portugal ha cerrado vías rápidas de acceso a la residencia, el Gobierno español apuesta por adaptar su normativa a la realidad social. Ndour insiste en que estas medidas no generan un efecto llamada, sino que ofrecen una oportunidad real de construir un futuro en igualdad de condiciones en un mundo donde, según sus palabras, debemos caber todos.