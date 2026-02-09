Cuarto Milenio 09 FEB 2026 - 00:10h.

Pablo Vergel y Tomás Hijo visitan la nave del misterio para compartir con la audiencia del programa la historia de este arquetipo que ha aterrorizado durante décadas a los niños (y no tan niños) de los Estados Unidos

Cropsey es un ser ficticio que en España conoceríamos como 'El hombre del saco'. Se trata de una leyenda urbana de la zona de Nueva York que habla sobre un asesino desfigurado que secuestra niños principalmente de los campamentos de Staten Island. ¿Qué hay de cierto en esta historia?

Cuenta la leyenda que existió un niño que, tras una broma pesada de unos compañeros con material pirotécnico, quedó desfigurado. El niño acabó ingresado en la institución mental Willowbrook en Staten Island. Tras asesinar a uno de los celadores del centro, el niño se fuga del centro y comienza a atacar a niños y jóvenes en los bosques de la zona.

Cuando la leyenda se convierte en realidad

Vergel e Hijo han escogido este personaje por la fluida relación que existe entre ficción y realidad en lo que respecta a este misterioso ser: "Cropsey es el nombre genérico del que nosotros, en España, conocemos como el hombre del saco. Se trata de un personaje utilizado en un principio por los monitores de los campamentos para mantener a los niños y jóvenes a raya, un personaje con la cara desfigurada que les atacaría si decidían salir del perímetro marcado por los educadores".

Pero como en muchas ocasiones sucede, la realidad supera la ficción. Pese a que Cropsey era un personaje inventado, en la década de los 70 un antiguo trabajador de Willowbrook empezó a recrear crímenes que se parecían preocupantemente a los relatados en las noches de hoguera de los campamentos.

Andre Rand comenzó su trayectoria delictiva recogiendo a un grupo de 11 niños de la YMCA en un autobús escolar para llevarles sin el conocimiento de sus padres al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark. Ninguno de los niños fue lastimado en este episodio, pero Rand fue detenido y cumplió 10 meses de cárcel por apresamiento ilegal. Sería solo el inicio de una carrera criminal que acabaría con la vida de siete niños en los años posteriores.