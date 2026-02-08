Así se vive la jornada en los colegios electorales de Aragón

Un total de 1.036.325 aragoneses tienen una cita con las urnas para elegir a los 67 diputados de las Cortes de Aragón

La participación en las elecciones de Aragón de este domingo hasta las 14.00 horas es del 40,93 por ciento

Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas, a las 9.00 horas, para que la ciudadanía elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía.

La participación en las elecciones de Aragón de este domingo hasta las 14.00 horas es del 40,93 por ciento, con 405.936 personas que ya han ejercido su derecho, 0,03 puntos por debajo de las elecciones de 2023.

En las últimas elecciones a las 14.00 horas habían votado 401.161 personas, un 40,96 % del censo.

Una "participación considerable"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha destacado en rueda de prensa que se trata de una "participación considerable", con un incremento "importante" desde el avance de las 11.15, cuando habían ejercicio su derecho 107.716 votantes, el 10,85 %

Los aragoneses acuden a las urnas dos años y medio después de los comicios de mayo de 2023, adelantados por el presidente y candidato popular, Jorge Azcón, después de no alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox por segundo año consecutivo.