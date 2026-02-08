191 personas van a regresar a Grazalema para atender animales domésticos y recoger enseres

La devastación de Leonardo no cesa y llega Martha, con más agua, viento y nieve

La borrasca Marta está dejando desprendimientos en carreteras, inundaciones y desalojos. La incertidumbre y la desesperación son visibles en las caras de las personas que se han visto obligadas a irse de sus casas. En total, casi 11.000 personas han sido evacuadas en toda Andalucía, 7.000 en Cádiz y en Málaga algunos han sido realojados en hoteles, hostales y apartamentos turísticos.

Ese es el caso de María Ángeles, una de las desalojadas junto a su suegra Mari Carmen, y que vienen de Grazalema. Su casa está llena de agua.

"Tenemos la piel de gallina todavía", confiesa María Ángeles

"Hemos venido prácticamente con lo puesto. Tenemos la piel de gallina todavía. Vamos tres pero tenemos la sensación de que llevamos 10. No sabe una en qué día está", confiesa María Ángeles. Su marido es una de las 191 personas que han podido hoy acceder, acompañadas de la Guardia Civil, a recoger mascotas y medicamentos. Ellas solo pueden pensar en cuándo podrán regresas a su hogar. "Mi deseo es volver a casa", confiesa Mari Carmen.

La Guardia Civil organiza el operativo: 191 personas van a regresar a Grazalema. El objetivo, atender a animales domésticos y recoger enseres. Un regreso fugaz porque después tendrán que volver a Ronda, a 33 kilómetros de sus hogares. Es el cuarto día de desalojo. El polideportivo de Ronda es todo un hervidero de gente, de desalojados y de aquellos que les atienden.

"Y hay un voluntariado enorme. Y toda la ciudad de Ronda y todos los pueblos se han volcado para traer, para acercar, para echar una mano. Nos estamos dividiendo en turnos", explica Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda.

Se ha habilitado un teléfono para el apoyo psicológico

Un punto de encuentro para comer, pasar el día si estás alojado en otro lugar e incluso para dormir. "Si necesitan cualquier vestimenta, zapatillas, productos de aseo, cualquier cosa que necesiten", sostiene la alcaldesa. Entre los afectados hay cansancio e incredulidad por lo que está pasando.

“Una locura lo que la mente tiene ahora mismo. A las 03:00 horas de la madrugada no pude dormir más", confiesa una de ellas. "Aquí la niña se me escapaba por la noche, una moto ni nada, los niños llorando, querían irse a su casa, es normal", añade otra. Para mitigar la ansiedad de la situación se ha habilitado un teléfono para el apoyo psicológico de todos los afectados. En toda Andalucía los evacuados superan ya los 11.000, casi 8.000 de la provincia de Cádiz y más de 1.500 en Córdoba. Solo Almería no tiene desalojados.