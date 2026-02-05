Rescates bajo condiciones extremas en la borrasca Leonardo

Raquel Duva 05 FEB 2026 - 15:24h.

Los efectos de Leonardo: desalojos, rescates, ríos desbordados, embalses saturados y una desaparecida

En medio del caos provocado por la borrasca Leonardo, muchos vecinos se han quedado atrapados por el agua y han tenido que ser rescatados. Rescates muy complicados que ponen en riesgo también a los servicios de emergencia.

Desde los ancianos atrapados en sus casas en Grazalema en Cádiz, punto cero de la borrasca Leonardo, hasta cerca de 400 vecinos ya han sido desalojados por las inundaciones. La situación no deja de ser preocupante.

Anoche militares de la UME rescataban a un hombre con movilidad reducida, siempre vulnerables y con más riesgo vital en este tipo de fenómenos. Se había quedado atrapado en su casa, en una calle inundada en Mogón, Jaén.

La prioridad ahora es salvar vidas. Como la de una mujer que cayó al río en Barbate, en Cádiz, arrastrada por el vientpo mientras caminaba cerca del cauda y que salvó la vida al agarrarse como pudo a una estructura metálica. Policía local y bomberos lograron subirla, ante la mirada atónita de los vecinos.

Los equipos de rescate trabajan estos días en condiciones extremas. Con el agua a la cintura, andando a contracorriente y con escasa visibilidad. Llegan a donde nadie puede, en zonas rurales aisladas o puntos crítivos para evacuar a los más vulnerables.

La Unidad Militar de Emergencias ha desplegado más de 250 efectivos estos dias. Son expertos en ingeniería y en rescate pesado.

Los especialistas en altura del GREIM de la Guardia Civil acceden a terrenos escarpados o donde las lluvuas han provocado desprendimientos de rocas.

Los buceadores del GEAS también son fundamentales. Utilizan embarcaciones neumáticas y balsas de salvamento para navegar por calles que hoy parecen canales, son capaces de realizar inmersiones en cuencas fluviales inundadas, llenas de ramas y lodo. Realizan la labor mas oscura y peligrosa.