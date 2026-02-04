La lluvia de las últimas horas provocadas por la borrasca Leonardo está dejando acumulaciones históricas.

El tren de borrascas nos trae a Leonardo: las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales que llegan

La lluvia de las últimas horas provocadas por la borrasca Leonardo está dejando acumulaciones cuantiosas. Grazalema en la provincia de Cádiz acumulaba 201,5 litros por metro cuadrado, aunque ya se ha subido a 300. Le siguen en este ránking de lluvias, Alpandeire, en Málaga, con 88,2 litros; Cortes de la Frontera, también en Málaga, con 76.6 litros y Jimena de la Frontera en Cádiz, con 56,6 litros.

Pero es Grazalema donde la lluvia no cesa desde que comenzó 2026. La plaza del pueblo parece una piscina, el torrente de agua cae calle abajo. De hecho, hay alerta roja por lluvias en este municipio de la provincia de Cádiz al menos hasta las doce de esta noche. Es el lugar de España donde más llueve y lo hace sobre mojado con un enero que marca récord en la serie histórica. La tierra no tiene capacidad para asimilar más agua.

La principal razón por la llueve tanto en Grazalema es por su ubicación. La sierra en la que está localizada es la primera barrera donde rompen los vientos húmedos procedentes del oceáno Atlántico. Al chocar con el macizo de la Sierra de Grazalema, las masas cargadas de humedad están obligadas a remontar sus laderas. Esto da paso a que las nubes descarguen con fuerza, provocando que la lluvia se convierta en un elemento muy recurrente la localidad.

Otro de los elementos claves por lo que también se explica las constantes lluvias en Grazalema es su orografía. La zona está abierta al suroeste y forma un embudo. Esto provoca que los vientos húmedos queden canalizados en ese lugar, dando lugar a que los vientos se condensen y generen violentas descargas.

En los próximos días Leonardo nos traerá un ligero aumento de temperaturas, que provocará que no haya nieve, pero seguirán las lluvias. No se prevé que paren al menos hasta mediados de febrero.

Al menos, ya sabemos que la borrasca de gran impacto Leonardo comenzará a rebajar su impacto de manera progresiva a partir del viernes, pero el sábado se espera la llegada de una nueva borrasca atlántica que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, según el aviso especial lanzado este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el organismo estatal prevé que las precipitaciones generalizadas y persistentes se mantengan durante la primera mitad de este jueves, cuando la Península estará bajo el efecto de un flujo húmedo y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo. En este marco, las acumulaciones más significativas se darán en los entornos montañosos a barlovento del flujo del oeste y suroeste del Sistema Central, Meseta sur y noroeste peninsular.

A su vez, seguirá lloviendo de forma persistente en puntos de las Béticas, que ya habrían recibido mucha precipitación durante la jornada previa. En este sentido, AEMET avisa de que existe la posibilidad de que a lo largo de ambos días se recojan de manera local más de 300 litros por metro cuadrado (l/m2).

Al margen de ello, el paso de un frente frío y la posterior entrada de una masa fría postfrontal dará lugar a precipitaciones en forma de chubasco que podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormenta con granizo en puntos del tercio oeste peninsular, especialmente en Galicia.

Vientos huracanados

No obstante, el aviso advierte que la variable más significativa de este día será el viento, con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio excepto en el tercio nordeste peninsular, que quedará al margen. De hecho, se superarán los 90-100 kilómetros por hora (km/h) en áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán.

A su vez, también arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se mantendrá en Alborán y se extenderá a Baleares. Durante el viernes, AEMET espera que Leonardo comience a rellenarse de forma progresiva: aunque su influencia sobre España continuará, lo hará en menor medida.

En este marco, se registrarán precipitaciones en el seno de la masa fría postfrontal que afectarían principalmente a la vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo. A su vez, con la entrada de la masa fría también se espera que descienda la cota de nieve, que se situaría por debajo de los 1.000 m en el cuadrante noroeste peninsular y entre los 1.200 a 1.400 m en el resto del país.

El sábado llega una nueva borrasca atlántica

Aunque AEMET admite que hay incertidumbre al respecto, pronostica para el sábado la llegada de una nueva borrasca atlántica que daría lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos.

De este modo podrían registrarse lluvias persistentes a barlovento de las Béticas así como en el Sistema central, en el entorno del Estrecho y en la fachada mediterránea andaluza. En cuanto al viento, el organismo estatal considera posible que se produzcan rachas muy fuertes en el tercio sur y sureste peninsular. Respecto al temporal marítimo, indica que éste continuara siendo significativo en Galicia y Cantábrico, aunque con tendencia a mejorar a lo largo del día, mientras que en el Mediterráneo se espera que se mantenga.

Por último, en lo que tiene que ver con el domingo, se prevé que las altas presiones se establezcan por el suroeste peninsular tras el paso de la borrasca atlántica. Aunque existe la posibilidad de chubascos, no se espera que tengan la adversidad que en días anteriores. El viento continuaría de componente oeste, con la posibilidad de que se den rachas muy fuertes en el tercio este peninsular. "Teniendo en cuenta la persistencia de la situación y del potencial impacto hidrológico asociado, se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días", ha avisado AEMET.