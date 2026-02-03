El tren de borrascas nos trae a Leonardo: las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales que llegan

El tren de borrascas que llevamos sufriendo desde principios de año nos deja un invierno más húmedo y más cálido.

Leonardo trae lluvias torrenciales, anómalas para esta época del año: Andalucía, el este de Extremadura y Castilla La Mancha serán las zonas más afectadas.

El tren de borrascas que llevamos sufriendo desde principios de año nos deja muchas cuestiones.. Vamos a ver si la sensación general se sustenta en cifras, en datos. Rosemary Walker, nuestra experta lo analiza. ¿Está siendo este invierno más frío de lo habitual? Pues no. Este invierno es 0,3 grados más cálido que el pasado año . Y en diciembre llovió mucho a orillas del Mediterráneo, pero en las zonas del interior no llovió casi nada. Pero en enero y lo que llevamos en febrero no ha parado de llover. Por lo que tenemos un 85% más de humedad. En enero ha llovido más de lo habitual, pero en diciembre no fue así.

Y llega la borrasca Leonardo, estacionaria, que se queda en el noroeste de España. Y va a lanzar una sucesión de frentes lo que provocará muchas precipitaciones en el sur unido a los ríos en riesgo extremo. Andalucía, al sur de Extremadura y al sur de Castilla La Mancha.

De hecho, la borrasca de gran impacto 'Leonardo' dejará temporal atlántico en toda la Península, excepto el cuadrante nordeste peninsular, desde este miércoles y hasta al menos este sábado, según el último aviso especial emitido este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Entre otros aspectos, ha destacado que en algunas zonas de Andalucía se podrían superar este miércoles los 200 a 250 litros por metro cuadrado (l/m2) en 24 horas.

En concreto, el organismo estatal ha explicado que las precipitaciones, el intenso viento y el temporal marítimo que han marcado la meteorología durante los últimos días continuarán durante las próximas jornadas, con condiciones que empeorarán a partir del miércoles con la llegada de la extensa borrasca 'Leonardo', que se mantendrá estacionaria al noroeste de la Península hasta el fin de semana.

De acuerdo con el aviso, la circulación atlántica inducida por 'Leonardo' arrastrará al tercio sur peninsular una masa de aire de origen tropical que se caracterizará por un contenido en agua precipitable muy alto, especialmente anómalo para la época del año. En consecuencia, se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía.

De hecho, AEMET prevé acumulaciones muy significativas en zonas montañosas a barlovento del flujo del oeste. En este sentido, avisa de que las lluvias podrán dar lugar a un impacto hidrológico significativo en cuencas de las vertientes atlántica y mediterránea de esta comunidad autónoma, así como a probables deslizamientos de tierra.

Más allá de ello, el organismo estatal explica que la borrasca de gran impacto --la sexta en lo que va de año-- traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado. "Esto ocasionará caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras", ha advertido.

Este miércoles, el peor día

AEMET avanza que el día de mayor adversidad del episodio será el miércoles, cuando llegará la masa templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a 'Leonardo'. Según explica, esto dará lugar a precipitaciones intensas y extraordinariamente persistentes en el tercio sur peninsular. En especial, apunta a las que afectarán a Grazalema, a la serranía de Ronda y al entorno del Estrecho serán de especial relevancia, donde se podrán superar localmente los 200 a 250 l/m2 en 24 horas.

Por zonas, también menciona que las acumulaciones también serán importantes en otros puntos de realce orográfico de las Béticas, donde será posible llegar hasta los 120 a 150 l/m2 a lo largo del día. Por lo demás, las precipitaciones se extenderán con intensidades moderadas al resto de la Península y Baleares y hay posibilidades de que también sean persistentes en otras zonas montañosas a barlovento del flujo húmedo del oeste.

Por otro lado, el organismo estatal especifica que la cota de nieve de este día se situará en torno a los 800 a 1.000 metros (m) en puntos de la mitad norte durante la madrugada, aunque ascenderá rápidamente después. Por tanto, se esperan nevadas desde primeras horas que afectarán --además de a los principales sistemas montañosos-- al norte y este de Castilla y León, así como a la zona centro peninsular, lo que podrá complicar la circulación sobre carreteras.

En lo que se refiere al viento, el aviso indica que las rachas muy fuertes se darán desde las últimas horas del martes en el extremo suroeste peninsular y que se extenderán a amplias zonas de Andalucía durante la jornada del miércoles. En el área del Estrecho se podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. "El temporal marítimo será especialmente acusado en Alborán y litoral atlántico andaluz, con un poniente muy intenso que dará lugar a alturas de ola significativa que podrán superar los cinco metros", ha añadido AEMET.

Así será el tiempo el jueves

Las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves, momento en el que la Península seguirá bajo los efectos de un flujo húmedo del oeste a suroeste y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo. De acuerdo con el organismo estatal, las acumulaciones más significativas se trasladarán a gran parte de los entornos montañosos a barlovento del flujo del oeste del centro y norte peninsular.

De esta manera, continuará lloviendo de forma persistente en puntos de las Béticas, que ya habrían recibido mucha precipitación durante la jornada previa. En este sentido, el aviso puntualiza que podrían llegar a recoger localmente entre 300 y 400 l/m2 a lo largo de ambos días. Además, AEMET prevé que durante esta jornada avance un frente frío y entre de manera posterior una masa fría posfrontal.

Con ello, las precipitaciones en forma de chubasco podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormenta en puntos del tercio oeste peninsular, especialmente en Galicia. No obstante, se espera que el fenómeno más significativo de este día sea el viento, con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio, a excepción del cuadrante nordeste peninsular.

"En áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán se superarán los 90 - 100 km/h. También arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se extenderá hacia Baleares", ha puntualizado AEMET.

El organismo estatal pronostica que 'Leonardo' comenzará a rellenarse progresivamente al noroeste peninsular durante el viernes. Aunque continuará su influencia sobre España, lo hará en menor medida, con precipitaciones en el seno de la masa fría posfrontal que afectarían principalmente a la vertiente atlántica peninsular.

Dentro de un contexto de moderada incertidumbre, el aviso avanza que, sin embargo, la llegada de una nueva borrasca atlántica el sábado podría dar lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos. "Teniendo en cuenta la persistencia de la situación y del potencial impacto hidrológico asociado, se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días", ha pedido AEMET.