A partir del miércoles tendremos una nueva borrasca: Leonardo y una corriente en chorro del polo Norte.

Leonardo también nos traerá aire frío que nos llega del Polo Norte y por lo tanto nevadas.

A partir del miércoles tendremos una nueva borrasca: Leonardo. Si el subsuelo en gran parte de la Península ya no aguanta más agua esto va a ir a más, explica Rosemary Walker que no nos trae precisamente buenas noticias respecto al tiempo que nos espera.

Esta borrasca Leonardo va a ser muy particular porque va a ser estacionaria. Esto quiere decir que se va a quedar con nosotros desde el miércoles hasta por lo menos el viernes.

Y va a ir lanzando una sucesión de frentes, pero el peor de ellos llega el mismo miércoles. De ahí que estemos ya bajo aviso rojo en Grazalema en la provincia de Cádiz, donde vamos a acumular entre 200 y 250 litros por metro cuadrado en 24 horas, es decir lluvias torrenciales y también en Galicia.

La culpa es de la corriente el chorro

La culpa es de la corriente en chorro. Esta corriente debería estar sobre el Polo Norte y al debilitarse está sobre nuestra latitud . De ahí que lleguen tantas borrascas. Eso lo que hace es que haya una borrasca detrás de otra adentrándose en la Península Ibérica. Y este patrón climático no va a parar hasta por lo menos, mediados de febrero. Es decir, vamos a estar con lluvias generalizadas en la mayor parte de la Península hasta al menos el 15 de febrero.

Leonardo también nos traerá aire frío que nos llega del Polo Norte y por lo tanto nevadas. Los colores verdosos señalan nieve acumulada de 10 centímetros, por ejemplo en zonas como el Sistema Central, la Cordillera Cantábrica o incluso en provincias como Guadalajara o en Cuenca ya desde mañana hasta el domingo. Más nieve habrá, hasta 45 centímetros habrá en los Montes de León, Pirineos o Bética en torno a los 900 metros.