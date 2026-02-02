Cuarto Milenio 02 FEB 2026 - 00:06h.

Carlos Aguilera ha contado por primera vez públicamente el suceso que vivió hace 40 años y que podría estar relacionado con el fenómeno del "tercer hombre"

Carlos Aguilera ha visitado la nave del misterio para contar en primera persona el suceso que vivió hace ya 40 años, pero que no ha sido capaz de olvidar. Carlos le ha contado a Iker Jiménez, con la voz entrecortada aún, que el incidente le marcó hasta tal punto que no se ha atrevido a contarlo públicamente hasta ahora.

Carlos trabajaba para una empresa de embutidos conduciendo una furgoneta en la provincia de Zaragoza. El invitado de 'Cuarto milenio' ha explicado que iba con su furgoneta por Montañana y que, fruto del cansancio, se quedó dormido al volante. Carlos perdió el control del vehículo y acabó en una acequia metido. Hasta aquí todo podría ser normal, de no ser porque no tuvo apenas lesiones pese a ser un choque que debería haber sido mortal:

"En el último momento, justo antes del impacto, noté cómo algo me empuja hacia el lado derecho del asiento, hacia el asiento del copiloto. Yo llevaba el cinturón puesto y cuando me di cuenta estaba sin cinturón. Tenía cristales por todas partes y no podía salir de la furgoneta, pero noté unos brazos que me cogían por la espalda y me sacaban suavemente de allí".

"Ese ser me dio sensación de paz"

Carlos ha explicado que pudo ver perfectamente al ser que le ayudaba: "Era una especie de ser humano, de algo más de dos metros, todo negro, delgado y espigado, y que me mira con una cara sin ojos". El accidentado recuerda que llegó a darle las gracias a este extraño ser antes de que desapareciera para siempre.

A los pocos segundos, un coche paró junto a la furgoneta accidentada y de él se baja un señor: "Este hombre me ofreció su ayuda al instante, le dije que sí, que me ayudara porque el otro hombre se acababa de ir, fue entonces cuando me dijo que allí no había nadie".

La aparición del tercer hombre

Esto que le sucedió a Carlos Aguilera hace ya más de 40 años no es un suceso aislado. Iker Jiménez ha hablado del conocido fenómeno del "tercer hombre", una especie de ángel de la guardia que aparece en situaciones de peligro para salvar a potenciales víctimas de un futuro incierto.

El propio Carlos ha explicado que este ser no solo habría ayudado a que pudiera salir del vehículo accidentado, si no que en años posteriores también se habría salvado de complejos incidentes: "Hay alguien que me protege".