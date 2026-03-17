Encuentran pelo, dientes y ropa íntima en el armario de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas

La OCU analiza los restos encontrados para descartar que pertenecieran a Francisca Cadenas

Exclusiva | El fallo que cometió la Guardia Civil la noche que desapareció Francisca Cadenas: “Dejaron dos habitaciones sin mirar”

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La OCU analiza los restos de pelo, dientes y la ropa interior femenina encontrada en el interior de la vivienda de los hermanos González Sánchez en Hornachos (Badajoz), los presuntos asesinos de Francisca Cadenas. No descartan que los hallazgos pudieran pertenecer a la víctima.

Con los presuntos asesinos de Francisca Cadenas en prisión preventiva, se siguen conociendo detalles de la investigación y registro de su vivienda, lugar en el que se encontraron los restos óseos de la desaparecida, Francisca Cadenas.

Según ha podio saber ‘En boca de todos’, Lolo y Julián guardaban en los cajones de sus armarios pelo humano y dientes. Además, la OCU también encontró ropa íntima de mujer en el baño y están analizando para comprobar si pudieran pertenecer a la víctima o son de otra persona.

La ropa interior, se encontró en el interior de la casa colindante a la de los presuntos asesinos. Respecto a los pelos humanos encontrados, los hermanos aseguraron que era pelo suyo y que lo tenían guardado de recuerdo.

Nuevos datos que pretenden esclarecer lo que sucedió en aquella casa la noche del 9 de mayo de 2017, la noche en la que asesinaron a Francisca Cadenas. Criminalistica también está analizando los audios de los hermanos y las bridas con las que fue atada la víctima.

José Carlos Fuentes, psiquiatra forense, no descarta el móvil sexual

José Carlos Fuentes, psiquiatra forense, ha conectado en directo con Nacho Abad y ha explicado que los restos encontrados podrían ser un tipo de fetiche sexual poco habitual: “La gente que es fetichista, son condición previa para conseguir una excitación sexual. Suelen ser ropas íntimas, pero me sorprende mucho lo del pelo y los dientes…”.

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Ha descartado que los dos hermanos compartieran el mismo fetiche sexual: “Es muy extraño que dos sujetos sean fetichistas a la vez, aunque sean hermanos, convivan… Uno de ellos ha podido serlo y el otro ha tolerado, no le ha parecido mal… “, y parece tener claro que ambos participaron en el homicidio: “Creo que los dos participaron de la muerte, no sé en qué medida… Uno quizá puso las amarras y el otro realizó otro tipo de acción en la que no vamos a entrar, pero no me encaja en ningún análisis criminalístico que uno se quedara mirando sin hacer nada…”.

Los colaboradores de ‘En boca de todos’ han querido saber si era posible que Lolo y Julián, presuntos asesinos de Francisca Cadenas, hubieran guardado pelo y dientes de la víctima como trofeo y él ha sentido que no tenían ese perfil de asesinos en serie: “En el sentido de trofeo, me parece un poco… Está bien como hipótesis, pero estos individuos no son Hannibal Lecter”.

José Duarte, abogado de los presuntos asesinos: “La OCU nunca ha acreditado el móvil sexual”

José Carlos Fuentes, psiquiatra forense, no ha descartado el móvil sexual por los resultados de la autopsia, pero José Duarte, abogado de los presuntos asesinos, ha negado en rotundo esa posibilidad: “El tema sexual la OCU nunca lo ha acreditado, ni el auto del juez tampoco. Están en prisión preventiva por un delito de homicidio involuntario y retención”. Además, ha recordado que, en su confesión, Julián explicó que la muerte fue fruto de “un ataque de irá, para nada se habla de una paliza… Se tiene que darle el título de presunto inocente…”.

El fallo que cometió la Guardia Civil la noche que desapareció Francisca Cadenas: “Dejaron dos habitaciones sin mirar”

En exclusiva, Nacho Abad ha explicado en el programa 1.000 de ‘En boca de todos’ por qué la OCU decidió investigar a los hermanos González y cuál fue el fallo cometido por la unidad policial que esa misma noche realizó una inspección ocular en la vivienda de los detenidos.

¿Por qué supieron que los restos de Francisca estaban en ese punto del patio?

Nacho Abad también ha explicado cómo supieron los agentes de criminalística el lugar exacto en el que habían sido enterrados los restos óseos de Francisca Cadenas. Al parecer, encontraron una raja en el patio que hizo saltar las alarmas.

La corazonada del hijo de Francisca Cadenas: tras la desaparición de su madre escuchó un golpe y llamó a casa de los dos hermanos detenidos

José Antonio el hijo pequeño de Francisca, tuvo una sensación muy extraña, se dio cuenta de que su madre no había llegado a casa y salió a la calle en su búsqueda tan solo unos minutos después de ella. Al pasar por delante de la casa de los hermanos detenidos escuchó un fuerte golpe y no dudó en llamar a la puerta porque sentía que algo le había pasado a su madre.