Nacho Abad cuenta en exclusiva cómo fue la actuación de la Guardia Civil la noche en la que desapareció Francisca Cadenas

Las claves del trabajo de la UCO en el caso de Francisca Cadenas

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Con el asesino confeso y su hermano en prisión, ‘En boca de todos’ ha tenido acceso a nuevos datos sobre la investigación del asesinato de Francisca Cadenas, 9 años después de su desaparición a tan solo 30 metros de su vivienda en Hornachos (Badajoz) y saca a la luz el fallo que cometió la Guardia Civil esa misma noche.

En exclusiva, Nacho Abad ha explicado en el programa 1.000 de ‘En boca de todos’ por qué la OCU decidió investigar a los hermanos González y cuál fue el fallo cometido por la unidad policial que esa misma noche realizó una inspección ocular en la vivienda de los detenidos.

Volviendo a la noche en la que la víctima desapareció a unos metros de su casa, Nacho Abad ha recordado la reacción de José Antonio, su hijo menor, quién fue casa por casa buscando a su madre. Al parecer, Julián fue el único vecino que no le dejó pasar a su vivienda para comprobar que Francisca no estaba dentro. Cuando le cuenta lo sucedido a la Guardia Civil, los agentes deciden entrar en la vivienda para realizar una inspección ocular, momento en el que cometen dos errores gravísimos para la investigación.

Al parecer, los agentes dejaron dos habitaciones sin revisar. Una porque Julián les pidió que no hicieran ruido ni encendieran la luz porque su tío estaba dormido y se encontraba en un delicado estado de salud, por lo que los agentes solo abrieron la puerta y al ver un bulto en la cama, la volvieron a cerrar. Y otra habitación que los hermanos detenidos utilizaban de taller, estaba revuelta y tenía un difícil acceso.

Dos detalles que cuando el informe llegó a los agentes de la OCU, 9 años después, fueron claves para que centraran la investigación en los hermanos González antes de que les pusieron micrófonos.

¿Por qué supieron que los restos de Francisca estaban en ese punto del patio?

Nacho Abad también ha explicado cómo supieron los agentes de criminalística el lugar exacto en el que habían sido enterrados los restos óseos de Francisca Cadenas. Al parecer, encontraron una raja en el patio que hizo saltar las alarmas. Juli y Lolo hicieron cemento para tapar la arqueta en la que había enterrado los restos de la víctima, un cemento que no cuajó bien y que debido al proceso químico de descomposición produce una pequeña cueva que al pisar se raja, y que llama la atención de los expertos.

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Los detenidos hicieron obra en casa al día siguiente de la desaparición

Diego, marido de Francisca Cadenas, ha hablado con Ana Gómez en exclusiva y nos ha explicado que la vecina de la casa de al lado de los detenidos la mañana siguiente a la desaparición escucho fuertes golpes. Parecía que estaban picando y le daba la sensación de que las paredes se iban a venir abajo. Algo que sucedía al mismo tiempo que los vecinos de Hornachos comenzaban a realizar batidas por la zona para encontrar a la desaparecida.

El hijo de Francisco Cadenas agradece a los medios su colaboración

Diego, el hijo mayor de la fallecida, ha querido agradecer a los medios de comunicación su colaboración y cobertura en la investigación de la desaparición y muerte de su madre.