'En boca de todos' tiene acceso en exclusiva a la primera imágen de la investigación en el interior de la casa de los detenidos

La corazonada del hijo de Francisca Cadenas: tras la desaparición de su madre escuchó un golpe y llamó a casa de los dos hermanos detenidos

Vecinos y familiares de Francisca Cadenas, tras conocerse que los restos óseos encontrados pertenecían a Francisca Cadenas, han recibido a los dos hermanos detenidos con gritos y muchísima indignación. Incluso, se han hecho eco del argumento de Lolo, uno de los hermanos, que aseguraba sentirse un "cabeza de turco".

Tras el registro de otra de las fincas propiedad de los detenidos, los hermanos han regresado a la vivienda registrada, una vivienda de 195 metros construida en 1930 y que ha sufrido varias reformas. Tras confirmarse por parte de la Guardia Civil que los restos óseos encontrados eran de la desaparecida, los vecinos han recibido a los dos detenidos con gritos y aludiendo a sus propias declaraciones: “Cabezas de turco”.

La corazonada del hijo de Francisca Cadenas

José Antonio el hijo pequeño de Francisca, tuvo una sensación muy extraña, se dio cuenta de que su madre no había llegado a casa y salió a la calle en su búsqueda tan solo unos minutos después de ella. Al pasar por delante de la casa de los hermanos detenidos escuchó un fuerte golpe y no dudó en llamar a la puerta porque sentía que algo le había pasado a su madre.

Un psiquiatra forense apunta al posible móvil del crimen de Francisca Cadenas

'En boca de todos’ ha hablado con José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, quien explica cómo alguien puede vivir con los restos óseos de una persona durante nueve años en su casa: “No es relativamente complicado, es una situación de negación de la realidad que el cerebro humano es capaz de conseguir con cierta facilidad, negamos una realidad, la desplazamos, por lo tanto no existe”.