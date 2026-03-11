David Aldandete, tras su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca: "Me ha señalado"

Miguel Salazar Madrid, 11 MAR 2026 - 23:18h.

El periodista habla en 'Horizonte' de las alarmantes declaraciones que le ha hecho el lider norteamericano

¿Qué han hablado Putin y Trump en su primera llamada desde la escalada bélica en Irán? David Alandete da todos los detalles

"¿Te ha llamado líder?". Es lo primero que Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte', le ha preguntado al corresponsal en Whashington David Alandete tras su encuentro con Donald Trump. "No me ha quedado claro", le responde. Lo que sí puede contar el periodista es que el republicano se ha dirigido hacia él cuando le lanzaba preguntas sobre su relación comercial con España tras asegurar Pedro Sánchez que no va a apoyar a Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán.

Así ha vivido el periodista su entrevista a Trump

"Me ha señalado", asegura David Alandete como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Trump le ha trasladado al corresponsal en la Casa Blanca que nuestro país "no está coperando en absoluto" y está convencido de que "lo ha hecho muy mal", refiriéndose a su posición en la escalada bélica en Oriente Próximo. Así las cosas, el republicano avisa ante Alandete.

"Puede que cortemos el comercio con España", puntualiza en línea con las manifestaciones que ha hecho estos días después de que Sánchez no permitiese a Estados Unidos usar las bases de Rota y Morón para el conflicto. Recordemos que la Unión Europea salió en defensa del Ejecutivo español tras las amenazas de Donald Trump, que ha detallado en directo David Alandete.

"Lo probable es que nos caigan aranceles añadidos al 15%, eso puede ser el gran castigo", informa el corresponsal. Como decimos, el líder republicano se ha dirigido al periodista en un encuentro con la prensa en la Casa Blanca. "Déjame darte buenas noticias, la gente de España es fantástica, el liderazgo, como tú, no es tan bueno", le ha dicho. Ese 'como tú' podría entenderse como un apelativo hacia sus compatriotas.

"Mi trabajo es preguntar, y él que diga lo que quiera. Ha diferenciado entre el pueblo y sus dirigentes", comparte David Alandete en el programa de Cuatro.