09 MAR 2026 - 22:51h.

El republicano asegura a los medios que ha conversado con el líder del Kremlin sobre Irán y Venezuela

Vladímir Putin y Donald Trump han tenido su primer contacto desde que empezó la escalada bélica en Irán. Ambos líderes mundiales han charlado por llamada telefónica este lunes 9 de marzo. "Trump está llamando a diestro y siniestro", informa desde la Casa Blanca en 'Horizonte' David Alandete.

El periodista asegura que el republicano ha compartido que "está a punto de declarar la victoria". Hay varias motivaciones que le llevarían a dar tales aseveraciones después de una nueva jornada de bombardeos por toda la región. "Dan por destruida la armada, a punto de destruida la fuerza aérea y los misiles también", agrega.

Primera conversación entre Putin y Trump desde los ataques a Irán

Donald Trump tiene bastante claro que "no va a negociar" con cualquier líder iraní y "van a acabar de destruir" más zonas del país persa. Con quien sí ha tenido una conversación el magnate americano es con Putin, el líder ruso.

"Se dice en la Casa Blanca que los dos temas que han tratado son Venezuela e Irán", señala el informador como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. La posición de Rusia es clave en el conflicto en Oriente Próximo. El Kremlin es socio político, económico y geoestratégico del régimen iraní -ambos coinciden en ser contrarios a la OTAN y a Estados Unidos-.

Tal y como relata el periodista en el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez, Trump ha reiterado en numerosas ocasiones que Rusia "está interfiriendo" en conflictos como el de Venezuela, Irán o Cuba. "Las líneas ya están ahí, no descarta una misión cumplida en Irán", aclara el corresponsal.