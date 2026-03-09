Abandono de perros y responsabilidad en accidentes con animales

cuatro.com 09 MAR 2026 - 11:02h.

La adopción, la mejor alternativa frente al abandono

El abandono de perros sigue siendo una realidad preocupante. De hecho, en España se abandonan más de 450 perros cada día, una cifra que refleja la magnitud del problema.

Así lo explica Alejandra Botto, presidenta de la fundación El Arca de Noé, quien recuerda que el abandono no afecta únicamente a perros mestizos: los perros de raza también se abandonan.

Entre las situaciones más habituales se encuentran los animales que quedan desamparados cuando fallece su propietario. En muchos casos, la familia no se hace cargo del animal y termina dejándolo en un refugio o en situación de abandono.

Otra de las causas más frecuentes es la compra impulsiva. Muchas personas adquieren un cachorro por capricho sin valorar las responsabilidades que implica.

Por ello, los expertos recuerdan que abandonar nunca es una opción y que, siempre que sea posible, la adopción es la mejor alternativa para ofrecer una segunda oportunidad a estos animales.

¿Quién responde cuando un animal provoca un accidente de tráfico?

Los animales también pueden verse implicados en accidentes de tráfico. En estos casos, determinar quién es el responsable dependerá del tipo de animal y de si es posible identificar a su propietario.

Como explica José Antonio Allande, perito y director veterinario de Perivet, lo primero es identificar el origen del animal implicado en el siniestro.

Animales domésticos

Si se trata de un perro u otro animal doméstico, el primer paso es comprobar si está identificado con microchip. En ese caso, se puede localizar al propietario, que podría ser responsable de los daños ocasionados.

Animales de granja

Cuando el animal pertenece a una explotación ganadera, es posible identificar a su dueño mediante el crotal, una placa de identificación que se coloca en las orejas del animal.

Animales salvajes o de caza

Si el accidente lo provoca un animal salvaje, la responsabilidad puede recaer en el coto de caza donde ocurrió el suceso o incluso en la administración pública.

En cualquier caso, los expertos recomiendan avisar siempre a la policía o a la Guardia Civil, que serán los encargados de realizar el atestado policial. Este documento, junto con un informe pericial veterinario, será fundamental para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

