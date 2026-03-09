Leila Guerriero, periodista: “Hay lugares repletos de periodistas con demasiadas certezas”

Miguel Manso 09 MAR 2026 - 14:43h.

Se reeditan en España dos de sus obras más importantes, ‘Frutos extraños’ y ‘Los suicidas del fin del mundo’

La informadora argentina reivindica la humildad y la investigación exhaustiva como bases del buen periodismo

Compartir







La literatura de no ficción celebra un hito editorial con la reedición de dos de las obras fundamentales de la periodista argentina Leila Guerriero: 'Frutos extraños' y 'Los suicidas del fin del mundo'. Estas nuevas entregas, a cargo de los sellos Alfaguara y Anagrama respectivamente, permiten a los lectores reencontrarse con la pluma de una de las cronistas más influyentes de Iberoamérica, cuyo trabajo se ha convertido en un referente indiscutible para el periodismo narrativo actual.

La nueva edición de ‘Frutos extraños’ se presenta como una versión definitiva que incluye textos que no figuraban en entregas anteriores, mientras que la salida de ‘Los suicidas del fin del mundo’ coincide con este relanzamiento para devolver a las librerías la crónica sobre aquel pueblo patagónico que marcó un antes y un después en su carrera.

Fiel a su ética profesional, Guerriero ha decidido no realizar cambios en los contenidos originales; según explica la propia autora, prefiere no intervenir sus libros antiguos porque respeta a la persona que fue al escribirlos y considera que no tiene sentido "enmendarle nada" a su trabajo pasado.

La informadora argentina reivindica la humildad y la investigación exhaustiva como bases del buen periodismo. “Hay lugares repletos de periodistas con demasiadas certezas”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

Nacida en Junín en 1967, la periodista y escritora argentina ha construido una trayectoria sólida caracterizada por la precisión del lenguaje y una mirada sensible hacia la realidad. Este prestigio se ha visto reafirmado recientemente con galardones de gran relevancia internacional, como el Premio Zenda de Narrativa 2025 por su libro La llamada y el Premio Cálamo "Extraordinario 2025" en reconocimiento al conjunto de su obra. Estos hitos se suman a una lista de distinciones que incluye el Premio Gabo y el Premio Konex de Platino.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el sector mediático, Guerriero mantiene una visión esperanzadora sobre el futuro de la crónica, a la que define como un "bicho sin fronteras". Para la autora de piezas memorables como ‘La llamada’ y ‘Una historia sencilla’, el género sigue encontrando refugio en las editoriales y en espacios que apuestan por la profundidad, consolidando el periodismo como una forma de resistencia frente al olvido y la superficialidad.