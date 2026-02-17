Miguel Manso 17 FEB 2026 - 14:43h.

La cronista de cine, afincada desde hace 30 años en Los Ángeles, publica ‘Esto es Hollywood’

La madrileña retrata la meca del cine y a sus estrellas, con sus luces y sombras.

Compartir







María Estévez, periodista madrileña afincada en Los Ángeles desde hace tres décadas, ha decidido abrir el telón de la industria cinematográfica más importante del mundo en su nuevo libro, ‘Esto es Hollywood’ (Roca Editorial). En esta obra, Estévez relata lo que no se ve en las alfombras rojas: los egos, los excesos y las rivalidades de un universo que, a pesar de su brillo, sigue siendo desconocido para el gran público.

Uno de los aspectos más llamativos de sus memorias son los encuentros cotidianos que humanizan -o desmitifican- a las estrellas. La autora confiesa que, a pesar de su dilatada carrera, solo una vez se sintió "extremadamente nerviosa": fue al encontrarse con Aaron Eckhart en un supermercado. En un impulso de fan, terminó persiguiéndolo con el carrito e imitando su compra, sin saber qué hacer después con los productos adquiridos.

En el libro también hay espacio para la sorpresa física y ética. Estévez destaca el "humor excepcional" de George Clooney, aunque admite que le sorprendió descubrir que el actor es de "cacha gorda" y no tan delgado como imaginaba. Más allá de lo físico, alaba la integridad de Clooney, quien rechazó un contrato de 150 millones de dólares con Paramount para no verse obligado a dejar de hablar de política.

Sin embargo, no todos los recuerdos son amables. Pone los ejemplos de Tom Cruise o Julia Roberts. “Conmigo Tom Cruise tuvo reacciones fuera de lugar, como levantarse en mitad de una entrevista y volver a los cinco minutos”, explica a Noticias Cuatro. “Julia Roberts es de las estrellas menos simpáticas y más difíciles de entrevistar -añade-. Pero luego ambos despliegan esa sonrisa espléndida que tienen y que vale 20 millones de dólares”. En la otra cara de la moneda se encuentra Antonio Banderas, a quien Estévez define como el hombre más "generoso" y "auténtico" de la industria.

La autora utiliza su experiencia para ofrecer un retrato sin filtros de figuras tan variadas como el serio Clint Eastwood, con quien es necesario hablar un inglés perfecto para que pueda leer los labios, o el director Quentin Tarantino, a quien describe como alguien con quien "es fácil hablar".