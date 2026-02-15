El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, puso de relieve en Múnich la preocupación de Washington por el futuro de Europa

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, dijo este domingo que Europa no está al borde de "la desaparición civilizacional", en una intervención en Múnich en la que llevó la contraria a las tesis del Gobierno de Estados Unidos.

"Contrariamente a lo que algunos pueden decir, la Europa ‘woke’ y decadente no se enfrenta a una desaparición civilizacional. De hecho, la gente sigue queriendo unirse a nuestro club", comentó Kallas en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), en alusión a pronunciamientos en este sentido efectuados por Washington.

Kallas agregó que no sólo otros países europeos quieren integrar el proyecto comunitario, y puso el ejemplo de Canadá, donde "más del 40 % de los canadienses tienen un interés en entrar en la Unión Europea".

"La lista de espera es larga, deseo que los que están esperando durante largo tiempo no tengan que esperar por más tiempo", apuntó, en alusión a las naciones candidatas a integrar la UE.

"Estamos empujando a avanzar a la humanidad"

"Cuando escucho estas críticas a Europa, me pregunto cuál es la alternativa. Porque estamos representando valores que siguen siendo altos. Estamos empujando a avanzar a la humanidad", señaló la jefa de la diplomacia europea en una defensa del proyecto europeo.

Con sus palabras, Kallas rechazó las tesis que manejan en la administración del presidente estadounidense, Dondald Trump, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, puso de relieve el sábado en Múnich la preocupación de Washington por el futuro de Europa.

"En la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola sin precedentes de migración masiva que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos", dijo Rubio en una crítica también a la política de puertas abiertas de Europa hace una década.

El homólogo estadounidense de Kallas aseguró por ello que EE.UU. no busca separarse de Europa, "sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización en la historia humana".

Según recoge además la última Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, documento publicado el pasado mes de noviembre, Washington considera que Europa se enfrenta a "la perspectiva real" de una "desaparición de la civilización".

Los socios UE no están listos para dar fecha adhesión a Kiev

Kallas afirmó este domingo que los socios europeos no están listos para dar una fecha concreta a Ucrania sobre su adhesión al bloque comunitario.

"Mi sentimiento es que los Estados miembros no están listos para dar una fecha concreta. Hay mucho trabajo que hacer", dijo Kallas en una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), al aludir al proceso de negociación de capítulos previo a la adhesión de Ucrania en la UE.

"Por supuesto, para Ucrania, es muy importante y es por lo que están luchando", pero "creo que necesitamos movernos rápido en nuestro proceso de toma de decisiones si queremos cambiarlos, porque no puede ser que nuestros candidatos hagan sus deberes y luego nosotros digamos: ‘uy, no estamos listos, espere aquí'", comentó Kallas.

Respecto a Ucrania, la jefa de la diplomacia europea señaló que "la prioridad es expresar la necesidad urgente de mostrar a Ucrania que es parte de Europa".

La víspera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski instó en su intervención en la conferencia muniquesa de nuevo a los líderes europeos a incluir una fecha concreta de adhesión de Ucrania a la UE en el plan de paz de 20 puntos que negocia para un hipotético alto el fuego en la guerra que libra Rusia contra su país.

Ucrania solicitó ser parte de la UE a finales de febrero de 2022, sólo unos días después de que comenzara la guerra de agresión de Rusia.