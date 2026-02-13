¿Qué es la lluvia engelante y por qué está afectando a Sierra Nevada?

La precipitación engelante se produce cuando gotas de agua caen sobre superficies con temperaturas bajo cero y se congelan al contacto.

Pilonas enormes que sostienen telesillas se ven dobladas por el hielo y hay remontes con los cables descarrilados.

Lo que está pasando en Sierra Nevada este año no se había visto en décadas. Pilonas enormes que sostienen telesillas dobladas por el hielo. Remontes con los cables descarrilados. A eso hay que sumarle el deshielo que inunda alguna de sus pistas. Las imágenes son impresionantes, informa Montse Ávila. La estación de Sierra Nevada afronta uno de los episodios meteorológicos más duros de las últimas décadas tras 72 horas de lluvia engelante y acumulación de hielo que han provocado daños de gran magnitud.

Los daños son abundantes. El telesquí Zayas presenta una torre afectada, mientras que el Telesilla Monachil suma 15 torres dañadas y un número aún por determinar de balancines comprometidos. En el Telesilla Stadium se han contabilizado seis torres afectadas —cuatro ya recolocadas— y el Telesilla Virgen de las Nieves registra ocho estructuras impactadas. La previsión pasa por reabrir parcialmente con pistas y remontes en las zonas de Borreguiles y Río, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Completamente doblada por la mitad. Así ha quedado una de las torres del telesilla Laguna de Sierra Nevada. Consecuencia del hielo generado por una lluvia engelante o gélida contra la que los trabajadores llevan luchando meses.

Qué son las lluvias engelantes

La precipitación engelante se produce cuando gotas de agua caen sobre superficies con temperaturas bajo cero y se congelan al contacto, generando capas de hielo que pueden provocar incidencias en infraestructuras y transportes.

Un fenómeno raro en Europa, pero que favorece su cercanía al mar. Algo que las autoridades ya califican como el episodio más severo de los últimos 35 años. Las consecuencias han sido tales que probablemente este telesilla no vuelva a poder utilizarse lo que queda de temporada.

Una problemática que se suma al deshielo de las pistas de esquí por las fuertes oscilaciones de temperatura y precipitaciones tras las borrascas resquebrajando la nieve y generando este riachuelo en el tramo final de la zona esquiable. Todo esto sumado a las alertas meteorológicas han obligado a la estación a permanecer hoy cerrada.