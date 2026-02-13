Exclusiva | Amigo de la hija del presunto secuestrador de Salma: “La vi tres veces y pensaba que era su pareja”

Cuatro personas han sido detenidas por su presunta implicación en los dos años de cautiverio de Salma

Exclusiva | Salma, tras dos años de secuestro y tortura: "Me ataba a una camilla y me golpeaba hasta agotarse"

Compartir







Cuatro detenidos por el secuestro de Salma: cuatro personas cómplices de una tortura y vejación que ha durado dos largos años. Además de Alberto, el principal culpable de su martirio, también han sido detenidos un hombre y una mujer, los dos vecinos que viven en la finca de al lado. La mujer, después de una de las palizas, la acompañó al hospital y a la comisaría para que retirara la denuncia de desaparición, algo que finalmente no llegaron a conseguir.

El vecino se encargaba de suministrar comida y hacerle recados para que Alberto no tuviera que salir de casa y pudiera vigilar a Salma. La cuarta detenida es la hija de Alberto, quien podría haber encubierto a su padre y haber colaborado en todo momento en el secuestro. Ahora se conoce que otras personas han pasado por la finca y habían visto a Salma, pero era presentada como la novia del verdugo.

‘En boca de todos’ ha podido hablar con Juan, amigo de la hija, que estuvo dentro de la casa: “Yo he estado dentro de esa casa varias veces en comidas con familia y amigos. La última vez que estuve fue hace cinco meses y Salma estaba”.

Juan, amigo de la hija del presunto secuestrador: "Nunca la he visto con heridas"

Explica las veces que vio a Salma: “La he visto tres veces. Yo los he visto sentados juntos, siempre en la casa con él. La saludaba, pero no hablaba mucho con ella porque no hablaba mucho español. Yo pensaba que era su pareja”.

Además, comenta si la vio herida alguna vez: “Nunca la he visto con heridas, no me di cuenta de si llevaba heridas o algo. La veía normal. Tampoco la vi nunca atemorizada”.

Juan aclara que de los otros detenidos solo conoce a la hija: “Conozco a la hija, a los otros dos detenidos no. La mujer no sé si es la chica que limpiaba en la casa, se parece mucho, pero me puedo estar equivocando”.

Por último, comenta sobre las armas que tenía guardadas dentro de la casa: “Nunca vi armas, sí que tenía espadas de decoración”.