'En boca de todos' emite un vídeo tremendo en el que dos mujeres, supuestamente por celos, agreden a otra. Violencia extrema, vejación y tortura dejan unas imágenes deplorables que la víctima tardará en olvidar. El programa habla con Natalia, la víctima, que relata que todo esto sucedió el pasado 8 de enero. Dos mujeres la acusaron de haberse acostado con el marido de una de ellas, la secuestran, la agreden en un piso y graban la paliza para compartirla en redes sociales.

El duro relato la víctima: secuestrada y torturada por dos mujeres

Dice Natalia que las chicas fueron a buscarla y a recibir llamadas para preguntarle sobre algo que habría hecho: la acusan de haberse liado con el marido de una de ellas. Ante estas sospechas, comienzan a amenazarla de muerte a través de llamadas y mensajes en redes sociales: "Me dicen que, si no bajo, me van a meter en un maletero y a quitar la vida". Natalia las ignora y, cuando baja a comprar, la golpearon en la cabeza y la metieron en un coche.

Cuenta que la llevaron a un piso donde le pegaron, desnudaron y después la llevaron al Ruedo de Moratalaz para pasearla hasta que consiguió escapar. Durante horas, vivió un auténtico infierno, pues creía en las amenazas de muerte que estaba recibiendo: "Me decían que me tenían entre ceja y ceja, que iban a por mí, pero yo no sabía por qué. Cuando preguntaba, me decían 'te has acostado con mi marido' y yo les decía que a su marido no lo conocía de nada. Ellas me decían que tenía fotos con él, pero yo insistía en que era imposible".

En la casa donde fue secuestrada, "me cogen y atan de pies y manos y empezaron a jugar conmigo, me pegaban, me tiraban de los pelos... luego me desataron porque me decían que me tenía que defender, pero claro, si me defendía una de ellas tenía una navaja y dejaba que me pegasen. Me tapaban porque sabía que me estaban grabando y para que no me golpearan en la cara". La paliza duró un par de minutos hasta que la desnudaron y llevaron al Ruedo de Moratalaz (al lado de la M30 de Madrid, una especie de colmena).

Las agresoras, en busca y captura

"Me querían llevar a la puerta del muchacho y, a la que veo que se distrae, tiré, me solté de ellas y eché a correr. La gente me chillaba, pero no estaba atenta si era a mí o a ellas. Yo solo quería salir corriendo. Eran las once y poco de la noche. Pidió ayuda a un chico en la calle, la esconde en el portal de su casa, ella llama a un amigo y este le lleva al hospital. El vídeo de la paliza acaba en redes sociales y las agresoras están en busca y captura.