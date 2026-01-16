Javier denuncia que el jefe de personal de ayuntamiento de San Roque le agredió en una asamblea

Un jubilado de 71 años llamado Javier denuncia haber sido agredido por el jefe de personal del ayuntamiento de San Roque (Cádiz). Tras este suceso, el hombre sigue en su puesto de trabajo, lo que hace que muchos se pregunten si sus actos han quedado impunes y están siendo protegidos por parte del partido al que pertenece. Él niega que haya actuado de manera violenta con el ciudadano, a quien entrevistamos en directo en 'En boca de todos' para que nos dé todos los detalles de lo que sucedió.

"Estoy sufriendo un acoso y derribo tremendo. Es totalmente mentira e incierto", es parte de la defensa que lleva a cabo este funcionario llamado Juan Carlos. Vemos el vídeo que grabó Javier y podemos apreciar cómo se comporta este trabajador del ayuntamiento gaditano. Al percatarse de que le están grabando, aumenta el tono, increpando a los presentes e incluso amenazando. Según el denunciante, el trabajador le coge de la camiseta y tiene hematomas por el cuerpo. Hablamos con Javier en directo.

Javier detalla cómo fue la supuesta agresión del trabajador del ayuntamiento de San Roque

Cuenta Javier que acudió a una asamblea para tomar unas fotos (es a lo que se dedica en la actualidad porque es un fotógrafo jubilado) cuando vivió este desafortunado encontronazo con el trabajador del ayuntamiento de San Roque, que pertenece al PSOE: "Me agredió en varias ocasiones. Es director de deportes, jefe de personal y delegado sindical, se supone que debería ser comedido y estar acostumbrado a que le insulten y no actuar como hizo. De hecho, yo no estaba diciendo nada, estaba grabando. Fueron cuatro o cinco veces y de ahí fui directo al hospital".

"Me intentó quitar el móvil a lo bestia, me agarró del cuello, me clavó las uñas en el brazo...", detalla Javier durante esta intervención en directo, que asegura que nunca antes había tenido problemas con este trabajador del ayuntamiento. Un equipo del programa ha contactado con el ayuntamiento para saber su opinión al respecto, pero "se lavan las manos, no quieren saber nada". Por ahora, hay una denuncia por un delito leve de lesiones, aún no hay fecha de juicio y Javier se encuentra a la espera de recibir un informe por parte de de un forense. Para rematar, el entrevistado apunta que este trabajador es marido de la secretaria del gobierno del municipio y denuncia que es un puesto dado "a dedazo".