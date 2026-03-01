Crianza positiva: qué es y cómo fomentar la inteligencia emocional en niños

Marta Egea 01 MAR 2026 - 11:00h.

La crianza positiva no es criar sin límites, se trata de criar con vínculo y conciencia, validando emociones, acompañándolas y enseñando conductas adecuadas

La clave para que tu hijo sea mentalmente fuerte, según una psicóloga experta en crianza

En la crianza, pocas escenas son tan comunes como: tu hijo se cae, llora, la madre o el padre se acerca, y casi sin pensar, se suelta el clásico “no pasa nada”. La intención es buena pero el mensaje que hay detrás puede ser otro: “lo que sientes no encaja”.

Educar en positivo no significa que haya que criar sin normas o sin frustración. Se trata de acompañar las emociones con conciencia, validar lo que se siente y enseñar qué hacer con eso. Dicho de otra forma: la crianza no es un manual perfecto, es un vínculo que se construye cada día.

No hay que hacerlo todo perfecto. Es más útil poner el foco en la reparación cuando se falla, porque sí, siempre se falla, que vivir con la presión de no equivocarse nunca. Esta reparación, es decir: pedir perdón cuando toca, explicar mejor, escuchar, también es una gran forma de educar. Además, de paso, enseña una habilidad emocional fundamental: que los conflictos se pueden atravesar sin romper el vínculo.

Qué es la crianza positiva

La crianza positiva se entiende como un estilo educativo que combina calidez, límites claros, comunicación y guía respetuosa, evitando la violencia y el miedo como herramientas. No es dejar que el niño haga lo que quiera, ni que todo valga. Es conectar antes de corregir y enseñar habilidades. UNICEF lo resume como construir una relación fuerte y guiar el comportamiento de manera amable.

Es conveniente hacer una distinción entre emoción y conducta. No son lo mismo, y esto puede cambiar el tono de una casa entera. Validar una emoción no significa que se apruebe cualquier comportamiento. Se puede decir: “entiendo que estés enfadado”, pero, a la misma vez poner un límite: “pero no se empuja”. Esta línea entre empatía y límite es la columna vertebral de la crianza positiva.

Inteligencia emocional en niños: por qué importa más de lo que parece

La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer lo que se siente, ponerle nombre, comprenderlo, regularlo y tener en cuenta lo que sienten los demás. No es un “extra”, es un predictor real de adaptación escolar, relaciones sanas y salud mental.

La Asociación Americana de Psicología recuerda que los niños que aprenden a gestionar sus emociones tienden a desenvolverse mejor en el colegio y a relacionarse mejor con otros. Los niños emocionalmente competentes hablan de emociones, reconocen las de los demás y aprenden a manejar las negativas sin abandonar a la primera de cambio. Esto no depende solo del “carácter” del niño. Es algo que se entrena y se contagia, ya que la regulación emocional se aprende mirando cómo regulan los adultos.

Cómo fomentar la inteligencia emocional con niños

Ponle palabras al mundo emocional

Muchos conflictos infantiles son, en parte, un problema del lenguaje: el niño siente un volcán interno y solo le sale “¡no!” o “¡déjame!”. Es de mucha ayuda enseñar etiquetas emocionales sencillas como rabia, frustración, vergüenza, decepción, nervios. Se recomienda hablar de emociones, tanto positivas como negativas, y utilizar situaciones cotidianas, libros o películas para conversar sobre cómo se siente la gente.

Validar para luego guiar

La siguiente estructura puede resultar muy útil para enseñar inteligencia emocional. Primero se valida la emoción: “Veo que estás enfadado porque querías seguir jugando”, después, se establece el límite: “No vamos a gritar”, y seguidamente se aporta una alternativa al niño: “puedes pisar fuerte, apretar un cojín o decirme “estoy muy enfadado””. De esta manera se enseña a aceptar la emoción a la vez que se muestra maneras adecuadas de expresarla.

“Meta-momento”: el freno antes de reaccionar

Una herramienta práctica que se toma del enfoque RULER es el Meta-Moment (Meta-momento), una pausa para crear espacio entre el disparador emocional y la respuesta. En versión familiar, puede ser: parar, respirar, notar qué se siente, recordar como se quiere actuar y escoger una respuesta.

Hacer “micro-debates” para entrenar empatía y pensamiento crítico

Sabemos que empatía y pensamiento crítico continúan siendo asignaturas pendientes. Una manera muy realista de trabajarlas no es mediante un sermón: sino conversando en casa sobre algún conflicto que haya ocurrido en el cole, una escena de una serie o una injusticia cotidiana. Siempre pidiendo opinión al niño y pidiéndole que piense qué podría sentir la otra persona.

Evitar dos extremos: el victimismo y la exigencia imposible

No se debe educar desde la queja continua, siempre echando la culpa a los demás. Haciendo esto el niño piensa que no puede hacer nada, que él no tiene control y entra en el papel de víctima.

Al contrario, con la exigencia desmedida ocurre algo parecido, si solo se refuerza cuando llega a un listón altísimo, aparece la indefensión (“para qué intentarlo si nunca es suficiente”).

Qué se puede hacer en la escuela

Cuando escuela y familia reman en una misma dirección, el aprendizaje emocional cala más. Los programas de aprendizaje socioemocional buscan precisamente enseñar habilidades emocionales de manera sistemática, mejorar el clima escolar y apoyar a estudiantes y familias.

En casa, eso se traduce en algo concreto: no esperar que el colegio vaya a arreglarlo todo, pero sí pedir coordinación cuando haga falta.