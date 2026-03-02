Risto Mejide se compromete con la Policía a exponer su caso de extorsión para ayudar a la gente a que tenga herramientas para enfrentarlo

Risto Mejide hace un paréntesis en 'Todo es mentira' para cumplir con su palabra tras haberse comprometido con la Policía a revelar en el programa algo que le ha ocurrido personalmente. "De mi vida personal jamás hablo pero, tratándose de algo que puede estar afectando a muchísima gente hoy día y tratándose de algo que es importante de gestionar, creo que es la oportunidad como me han dicho en la Jefatura Superior de Madrid para compartirlo con todos vosotros y que cada uno saque sus conclusiones y que tenga herramientas para enfrentarse a ello", señala el presentador.

Habla sobre "algo tan sensible como la vida privada de cada cual" y lo hace, insiste, porque la dirección general de la Policía se lo ha pedido: "Yo esta denuncia no la voy a dejar pasar. Yo esta denuncia no la voy a dejar pasar, he puesto una denuncia hoy en la Policía y voy a ir hasta el final con esto".

La cronología de los hechos

Aunque no puede dar muchos datos porque forma parte de una investigación policial y, por tanto, lo último que pretende Risto Mejide es entorpecerla, tanto los agentes como el presentador del programa consideran que "es importante dar luz sobre los hechos que han ocurrido detrás de las cámaras".

El pasado viernes 27 de febrero, Risto Mejide publicó en su perfil de Instagram una fotografía con una mujer y una frase: "Muy fan de mis fans". Pero lo importante no es la imagen, sino cómo llega el publicista a publicarla. Todo comienza el 28 de enero cuando se entera de que la prensa del corazón está a punto de sacar una noticia sobre su relación anterior: "Decido reventarla y ponerlo yo en redes. Eso significa que automáticamente reviento la exclusiva".

Ese mismo día por la tarde recibe un Whatsapp a su teléfono que muestra en el programa y cuya remitente es una tal Victoria que dice conocerle a través de "un compañero de esta casa". Antes de bloquearla, comprueba con dicha persona si sabe quién es y, ante una respuesta negativa, le bloquea.

Pasados unos días recibe a través de Instagram un mensaje parecido pero con otro nombre. "Además, ese mensaje lo acompaña de una foto en la que salimos una chica y yo", cuenta. Sin embargo, al ser consciente gracias al primer mensaje de que ni él la tenía agregada, ni era verdad que el compañero la conociese, a Risto Mejide no le cuadra: "Empiezo a olerme algo raro".

Su experiencia como publicista le hace darse cuenta de si una fotografía es original o no. Además, de las primeras fotos que aparece en su perfil hay una publicación en la que se ve a Risto Mejide en la misma postura, con la misma camisa pero con el dueño de un restaurante: "Fijaos lo fácil entrecomillas que es sospechar".

Así actuó Risto Mejide ante la sospecha

Como continuó haciéndose pasar por la mujer, Risto Mejide decidió tirar del hilo y pedirle pruebas de que es la persona que dice ser. "Obviamente, ese vídeo no llegó jamás", ni por Instagram, ni por Telegram, aplicación que le pidió instalarse para poder pasársela. "Me llegan muchas otras imágenes que no os voy a mostrar, hay algunas flagrantemente falsas pero yo sigo tirando del hilo porque quiero saber quién hay detrás y quién está intentando tenderme una trampa de estas características", afirma.

Dichas imágenes las va pasando por dos filtros, Google images para saber si ha sido colgado en alguna red social, y en Chatgpt para saber los metadatos de las imágenes, y llegó a la conclusión de que "ninguna de esas imágenes correspondía a una imagen tomada".

Solo quedaba si esa persona existía de verdad o si, por el contrario, era completamente falsa. Para descubrirlo, tomó cartas en el asunto: "Utilicé a los medios del corazón, a los que siempre han encontrado a mis parejas en cuestión de segundos. Dije '¿para qué lo voy a buscar yo?, que la busquen ellos'. Por lo tanto, decidí colgar esa foto y... ¡A buscar!'". Y, en efecto, a las pocas horas surgieron titulares diciendo "Risto cuelga una foto con una presunta novia generada por IA".

"Esta última parte yo soy consciente de que no todo el mundo puede hacerla, pero me apetecía. Pero lo importante es el resto de herramientas", confiesa. Además, gracias a interponer la denuncia, Risto Mejide se ha dado cuenta de dos cosas: La primera de ellas es que este tipo de estafa le está sucediendo a mucha gente y que los estafadores ya no son de carne y hueso, si no que utilizan la Inteligencia Artificial para hacerse pasar por alguien y después extorsionar a las personas.

La segunda es: "Hay alguien o 'alguienes' que van a seguir yendo a por mí. Pues bien, aquí tenéis mi primera respuesta. Aviso a navegantes: Cualquier persona u organización que intente o chantajearme, o ir a por mí, o decir cosas que no son ciertas, falsear, difamar o calumniar, se va a encontrar con esto. Pienso ir hasta el final porque el hecho de que estén yendo a por mí significa que estoy haciendo bien mi trabajo".