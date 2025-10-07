Risto Mejide aprovecha en 'Todo es mentira' para desmentir nuevamente si invierte dinero en una aplicación, tal y como aseguran en internet

Tras volver de una pausa publicitaria, Risto Mejide aprovecha para hacer un breve inciso en 'Todo es mentira' para aclarar algo que muchas personas le han preguntado en los últimos días: "Voy a utilizar el programa un momentito como los influencers pero de verdad creo que es de interés público".

La duda es si el presentador invirtió dinero en directo durante el programa de 'Got Talent' a través de una aplicación, tal y como se lleva publicando un tiempo en Instagram. Aquí su respuesta:

¿Utilizó una aplicación para invertir dinero en 'Got Talent'?

La respuesta de Risto Mejide es clara: "No, no es cierto. Es un bulo, utilizan mi imagen y, además, es una estafa. Ya me he cansado de decirlo pero sé que hay gente que todavía está viendo esa información, se piensa que esto ha ocurrido y acaban dando su dinero".

Por lo tanto, el presentador reitera: "Es una estafa, un bulo, han utilizado mi imagen de manera absolutamente ilegal y, encima, estafan a la gente que les envía el dinero. Por favor, no hagáis caso a estas cosas y si conocéis a alguien, decídselo". Y es que Risto Mejide confiesa que ha hecho "de todo" e, incluso, ha interpuesto denuncias sin mucho éxito: "No ha servido para nada, hago lo que puedo". En definitiva: "No recomiendo nada de inversiones".