Este 17 de diciembre, Santos Cerdán se ha enfrentado a una Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado. Lugar en el que ha protagonizado varios momentos de elevada tensión que han sido analizados y comentados en 'Todo es mentira', programa en el que ha opinado duramente la que fue su compañera de partido: Susana Díaz.

Susana Díaz, tajante con la actitud de Santos Cerdán en el Senado

"A mí me ha parecido la intervención impresentable", así ha arrancado Susana Díaz al dar su opinión sobre la comparecencia de Santos Cerdán. Y es que, a las cosas que ha decidido contestar pues en diversas ocasiones se ha acogido a su derecho a no declarar, "lo ha hecho en un tono que creo que no era el lugar".

Respecto a las preguntas que ha decidido no contestar, Susana Díaz lo tiene claro: "El que calla, otorga". Pero, en resumidas cuentas, la opinión que le merece es: "Me ha parecido impresentable cómo se ha dirigido a la senadora de UPN, impresentable como se ha dirigido al portavoz del PSOE diciéndole que no sabía si estaba en condiciones éticas..."

Teniendo en cuenta esta última parte, aprovecha para responder por Alfonso Gil al corte que le ha dado Santos Cerdán: "Yo sí estoy en condiciones éticas para decirle que me parece absolutamente infame que haya sido el secretario de Organización del partido".

Además, no solo es que se haya negado a contestar o haya contraatacado tal y como apunta Risto Mejide, también "ha faltado al trato personal mínimo que tiene que tener la cortesía de alguien que está interviniendo en una Comisión, por muy desagradable que sea, está ahí por su actuación, está ahí por la investigación de la justicia y no puede hablarle en el tono que le he hablado al portavoz del PSOE y a la portavoz de UPN".

Por otra parte, considera que "contestar a lo que te da la gana y callarte a otras preguntas que te están haciendo los senadores, aún ahonda más en el descrédito a cualquier cosa que haya dicho en esta mañana".