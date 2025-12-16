El analista político define como "sin sentido" que Àgueda Micó pida una medida al Gobierno sobre la vivienda que "sería ilegal"

El 15 de octubre de 2025, la ministra de Vivienda lanzó el número de teléfono 047 para ayudar a los ciudadanos con problemas que se encuentran en el día a día. Sin embargo, al llamar en 'Todo es mentira' descubren que "el número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente".

"Igual es una de las razones por las que Àgueda Micó ha pedido su dimisión", señala Risto Mejide. Y es que, la diputada de Compromís ha exigido en el Congreso la reformulación del Gobierno y sus equipos, apuntando concretamente a la mencionada ministra, María Jesús Montero y Óscar Puente. Ahora entra en el programa para dar sus argumentos, rebatidos por Ignasi Guardans.

Las exigencias al Gobierno de Àgueda Micó

El día de ayer, "Pedro Sánchez perdió una muy buena oportunidad de darnos acciones políticas concretas para acabar con la corrupción que su partido está llevando a cabo" y, lo que Compromís quiere no es otra cosa que "un Gobierno que haga políticas valientes".

Y es que el problema no está tanto en destituir a ministros, si no en "para qué sirve el Gobierno", señala. Sin embargo, si hubiese que destituir a ministros, la primera para Compromís sería Isabel Rodríguez: "No está a la altura porque es el principal problema para la sociedad".

"El Gobierno tiene la capacidad real de poner en marcha medidas como topar los precios de los alquileres o volver a probar ese escudo social y que no suban los alquileres y no desahucien a la gente. Incluso otras cosas mucho más valientes que no hace falta ni que pasen por el Congreso: que aprueben con un decreto que se suben los impuestos a los grandes tenedores que especulan con la vivienda", afirma la diputada.

Ignasi Guardans rebate a la diputada de Compromís

"Lo del teléfono es un desastre, está claro. Pero sí hay ámbitos para hacer políticas compartidas con las Comunidades Autónomas pero, por ejemplo, topar los precios no lo puede hacer el Gobierno con un decreto y creo que lo sabes perfectamente", señala el analista político.

Y es que "eso solo lo pueden hacer las Comunidades Autónomas" y, de hecho, "hay una ley que permite hacerlo". Por tanto, depende de ellas hacerlo o no, asegura. "Salir en televisión a decir que el Gobierno no está haciendo algo que sería ilegal si lo hiciera, tiene muy poco sentido", añade.

Eso no quita que esté de acuerdo con que se suban los impuestos a los grandes tenedores, eso si, haciendo una puntualización: "Si lo que pedís es subir el impuesto de Sociedades pues hay que hacer una propuesta más amplias".

"Yo lo que quiero decir es que este tema de la vivienda, no voy a defender que se está haciendo lo que se puede, es que esto es un Estado complejo y es una cosa tremendamente complicada", concluye.