Lara Guerra 15 DIC 2025 - 19:37h.

Jorge Calabrés, subdirector de 'El Español' describe su conversación con una de las responsables de los rescates de la Sepi

Jorge Calabrés, subdirector de 'El Español', comparece en el directo de 'Todo es mentira' tras publicar nuevas informaciones sobre la trama Leire Díez. La responsable de los rescates de la Sepi pedía junto a Vicente Fernández un 2% de comisión por facilitar créditos públicos.

En primer lugar, Jorge explica que "la nueva persona que entra en la trama es María Jesús Garrido Solis es la que lideró los últimos rescates públicos en el 2020 para las empresas del fondo y también era la subdirectora de empresas de sociedades participadas por la SEPI. Asimismo, Calabrés asegura que "estuvo trabajando allí hasta diciembre de 2024. Hay contratos, pruebas documentales que demuestran que actuaban en representación de Vicente Fernández y en ellos se pedía un 2% de comisión por lograr financiación pública. Además, se pedía unos honorarios mensuales de 7.000 euros".

Por otro lado, el subdirector de 'El Español' explica que "hemos podido comprobar que esta relación viene desde 2023, todas aseguran que al menos desde principio de año ya hacía esas gestiones para el expresidente de la SEPI, que está investigado. Hay una cosa importante porque los contratos los firmaba José Joaquín Martínez Mariscal, esta persona es la actual gestora patrimonial de los Hidalgo en República Dominicana".

Jorge Calabrés, subdirector de 'El Español': "Si se lograba la financiación pública adquirían ese 2%"

Sobre si se han puesto en contacto con ella, el subdirector asegura que sí, confiesa que "le preguntamos por la relación con Vicente Fernández y asegura que es público en el registro, cosa que no es verdad porque solo sucede si eres administrador de esa empresa o si lo has elevado a público. Además, explica que le han preguntado si ha colaborado, trabajado o recibido algún beneficio de esta empresa. Ante esto, Jorge Calabrés confiesa que "nos colgó directamente...dijo que no nos podía atender más".

Por último, detalla que "los 7.000 euros mensuales es el honorario fijo pase lo que pase, solo por evaluar esa ayuda pública para las empresas. Durante un año eso, y si lograba financiación pública, pues el 2%. Estamos hablando de que en algunos casos se hace a través de la empresa dependiente de la SEPI y puede llegar a alcanzar los dos millones, siendo el 2% son 200.000 euros que se queda la gente que forma parte de esta trama".