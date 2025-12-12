Al subdirector de 'El Español' no le encaja la citación de la jueza de Catarroja al líder del Partido Popular: Aquí sus argumentos

A través de los medios de comunicación, Alberto Núñez Feijóo ha recibido la noticia de que ha sido citado como testigo en la causa penal por la gestión de la dana.

En la resolución se deja en manos del líder del Partido Popular que presente voluntariamente un listado con las llamadas, mensajes, correos electrónicos y Whatsapps que podía haber recibido de Carlos Mazón el 29 de octubre. Algo que ha llamado especialmente la atención de Jorge Calabrés, quien ha dado su opinión al respecto en 'Todo es mentira'.

"No entiendo este movimiento de la jueza"

Igual que Jorge Calabrés asegura que no entiende el auto de prisión provisional para Koldo García y José Luis Ábalos justo antes de esa apertura de juicio oral porque si se hubieran querido escapar "ya lo hubieran hecho", el subdirector de 'El Español' confiesa que el tema de la instrucción de la jueza en Catarroja le está dejando "dudas": "Lo que está pareciendo es que está investigando Mazón sin estar investigado".

"Solo así se entiende que pueda llamar a Alberto Núñez Feijóo como testigo", señala el periodista. Y es que, aunque haya dejado de ser presidente de la Comunidad Valenciana, lo cierto es que continúa siendo aforado con las garantías que eso conlleva. "Pero investigar una comunicación que tuvo Mazón, en este caso con el Presidente de su partido, cuidado porque se puede vulnerar los derechos en este caso de Carlos Mazón. Si alguna vez acaba como investigado, incluso la causa se puede ir abajo", afirme Jorge Calabrés.

"Mazón no está investigado y esto sí es una relación personal de Mazón de ese día... En este caso, yo no entiendo este movimiento de la jueza de llamar a declarar a Alberto Núñez Feijóo", concluye el subdirector de 'El Español'.

La explicación de Sergi Pitarch a la motivación de la jueza

Según señala Sergi Pitarch, director de 'Eldiario.es' en Valencia, "no es una decisión de la jueza solo" pues fue la Audiencia Provincial de Valencia la que le ordenó que iniciara pesquisas y que "tampoco pasaba nada si tocaba alguna parte colateral o cercana a un aforado, que los aforados no eran intocables".

En el caso de Carlos Mazón, es cierto que "no lo puede investigar por delitos". Sin embargo, "sí que puede preguntar cómo está haciendo a su jefe de gabinete, ha preguntado a su secretaria...", apunta el periodista.

Además, insiste en que "le ordenaron, porque ella en un principio no quería tocar a nadie del equipo de Mazón, y le marcó un poco hacia dónde podía mirar y hasta dónde podía llegar".