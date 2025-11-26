Así es el reservado en el que comieron Mazón y Vilaplana el día de la DANA: ''Pone en entredicho sus versiones''

El programa ha conseguido, en exclusiva, la fotografía del lugar en el que comieron

Risto Mejide estalla ante la falta de explicaciones de Mazón sobre la DANA: “Es indigno que aún no sepamos qué estaba haciendo”

Compartir







'Todo es mentira' ha tenido acceso, en exclusiva, a la imagen del comedor en el que estuvieron comiendo Mazón y Vilaplana el día de la DANA, en concreto, del reservado del restaurante del Ventorro en Valencia. El colaborador del programa, Fabián Pérez da todos los datos y enseña las fotografías del lugar que tanta polémica ha generado durante tanto tiempo.

''La jueza de Catarroja, en un auto, solicitó a este establecimiento el pasado lunes una fotografía del famoso reservado en el que comieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana ¿Por qué? Porque las acusaciones no entendían cómo la periodista podía decir que no había sido capaz de escuchar el contenido de las conversaciones telefónicas que Carlos Mazón habría realizado a lo largo de esa tarde'', comienza explicando el redactor.

E invita a los colaboradores y al presentador a juzgar la fotografía: ''Ella dijo en sede judicial que el salón era demasiado grande como para poder percibir qué comentaba, qué respondía, qué decía el president de la Generalitat Valenciana. Bueno, pues juzgad vosotros. Esta es la fotografía que le ha trasladado el restaurante a la jueza, a la que ha tenido acceso este programa y en la que os dejo a vosotros la labor de discernir si seríais capaz o no de entender lo que está diciendo vuestro compañero comensal por teléfono en esa misma''.

Risto Mejide se ha pronunciado al respecto: ''Lógicamente las paredes curvas lo que denotan es que se han tomado con un gran angular, es decir, poniendo el móvil en modo gran angular para que parezca más grande. Lo que realmente, y claro es que esto pone en entredicho la versión, ya no de Carlos Mazón, sino de Maribel Vilaplana. Decir, la verdad en sede judicial, como bien sabe aquí la letrada, es una obligación, sino incurres en un delito''