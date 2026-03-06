Marta, de 10 años, la última de Adamuz, dada de alta: "Aquí en el hospital he hecho dos amigas"

Marta, de 10 años, recibe el alta tras el accidente de Adamuz con un concierto sorpresa.

Marta fue directa a la UCI tras el accidente y su madre, Lola, estuvo en la planta de maternidad hasta que la estabilizaron.

Compartir







Hoy ha sido un día muy especial en el hospital Reina Sofía de Córdoba. Marta ha recibido el alta. Era la última paciente pediátrica que quedaba ingresada tras el accidente de Adamuz. Un mes y medio después ha sido despedida con esta emoción por los médicos, informa Dani Berbel.

Este es el momento que Marta y su familia llevaba esperando un mes y medio. Con aplausos, todos sus médicos la han recibido para celebrar su alta. Y no solo eso, han querido que se lleve un buen recuerdo final del Hospital. Así que le han ofrecido un concierto personal de dos profesores del Conservatorio de Córdoba. Marta es una apasionada de la viola y ha podido volver a tocarla con los músicos.

PUEDE INTERESARTE Adif se llevó material de la zona del siniestro de Adamuz: así ha reaccionado la jueza al saberlo

Así habla Marta de su paso por el Hospital. "Con muchos dolores. Me han hecho muchas cosas, estuve al principio en la UCI, una semana, después me trasladaron a la planta".

"Aquí he hecho dos amigas, una se llama Andrea y otra Daniela"

Durante ese tiempo ha podido crear nuevas amistades. "Aquí he hecho dos amigas, una se llama Andrea y otra Daniela". Pero lo que quiere ahora es "volver a ver a mis amigas de Madrid"

PUEDE INTERESARTE Cómo se va a volcar el contenido de las cajas negras de los trenes del accidente de Adamuz

Porque allí es donde viven Marta y su familia. El domingo del accidente volvían de pasar el fin de semana en Córdoba. "El accidente tuvimos diferente suerte", reconoce Manuel, el padre de Marta. "Yo salí ileso, ellas dos si que tuvieron que ser atendidas. Marta fue directa a la UCI y su madre, Lola, estuvo en la planta de maternidad hasta que la estabilizaron"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Todos se sienten muy agradecios con el personal sanitario por el trato y la atención que han recibido. "En todo momento hemos estado acompañados, tratados e incluso diría que queridos porque al final coges cariño a la gente. Nos va a faltar vida para seguir agradeciendo a todo el mundo", reconocen.