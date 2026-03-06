José María Antelo, exlíder de Vox en Murcia: "Hay una campaña en Vox para fabricar bulos contra mí"

Compartir







José María Antelo ha denunciado públicamente que han falsificado su firma. Poco después, Vox ha contraatacado expulsándole del grupo parlamentario y acusándole de haber beneficiado a su mujer con determinadas gestiones en el Ayuntamiento de Cartagena. Sin embargo, el exlíder de Vox en Murcia niega las acusaciones y amenaza con volver a denunciar al partido.

'En boca de todos' ha hablado con José María Antelo, exlíder de Vox en Murcia, quien explica qué ha ocurrido con su firma: “Yo estaba en casa y recibí una notificación en mi correo electrónico conforme se había utilizado mi firma para solicitar mi relevo como portavoz. Tuve que volver a mirar si era verdad lo que estaba leyendo porque la firma del grupo parlamentario es mía y es intransferible, firmo con mi nombre, mis apellidos y mi DNI”.

Además, añade: “Hice un escrito a la Mesa de la Asamblea diciendo que yo no había firmado ese documento. La letrada de la Asamblea redactó un informe señalando que utilizar la firma de otra persona es un disparate. Y, al tener conocimiento de un posible delito como cargo público, decidí denunciarlo”.

Antelo también habla sobre las acusaciones que ha hecho el partido contra él y su mujer: “Esto es fabricar pruebas. Primero, mi mujer no tiene nada que ver con mi vida política y no se dedica a nada de esos temas. Están diciendo que yo intermedié con el Ayuntamiento de Cartagena para unos terrenos y es falso. El propio Ayuntamiento ha salido a desmentirlo”.

José María Antelo: "Hay que saber respetar, pero ya fabricar pruebas en contra de uno creo que define muy bien a quien lo hace"

Asimismo, aclara que siempre ha pedido respeto para las familias del resto de miembros del partido: “Cuando se generó polémica porque algunas parejas de miembros del partido, a lo mejor, no lo estaban haciendo bien, fui el primero en pedir que nadie se metiera con las familias. Hay que saber respetar, pero ya fabricar pruebas en contra de uno creo que define muy bien a quien lo hace”.

Antelo explica también que el medio que publicó la información sobre su mujer ha rectificado: “La agencia EFE ya ha rectificado. Se puso en contacto conmigo y ha incluido la versión que yo he puesto encima de la mesa, que es la verdad. No es solamente mi versión, también la del Ayuntamiento de Cartagena”.

Por último, comenta quién era la fuente del medio que publicó la información: “Según la Agencia EFE, la fuente es Vox de la dirección nacional. Es evidente que hay una campaña en Vox para fabricar bulos contra mí y, de hecho, acaban de publicar un nuevo bulo”.