Luis Rojas Marcos, psiquiatra: “Existe la suerte en la vida, pero hay que ser proactivos”

Miguel Manso 05 MAR 2026 - 14:40h.

El médico, afincado desde 1968 en Nueva York, publica su obra más personal, ‘El regalo de los años’

En ella ofrece las claves científicas para una vejez plena, basada en la sociabilidad y la resiliencia

El prestigioso psiquiatra Luis Rojas Marcos acaba de lanzar su libro más ambicioso, ‘El regalo de los años’ (Harper Collins). Esta guía ofrece estrategias prácticas y científicas para afrontar el envejecimiento con optimismo, salud y propósito. La obra busca desafiar los estereotipos negativos asociados a la vejez, conocidos como edadismo, promoviendo una visión de esta etapa como una oportunidad para el crecimiento personal. El autor subraya la importancia de mantener conexiones sociales significativas y hábitos saludables como pilares fundamentales del bienestar. “Existe la suerte en la vida, pero hay que ser proactivos”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

Nacido en Sevilla en 1943, el doctor Rojas Marcos superó dificultades escolares tempranas antes de emigrar a Nueva York en 1968. En su dilatada trayectoria destaca su labor como máximo responsable de los Servicios de Salud Mental de la ciudad neoyorquina, donde lideró la atención médica y psicológica tras los atentados del 11 de septiembre.

El autor revela que su propia experiencia con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) infantil marcó su vocación y le enseñó la importancia de canalizar la energía de forma constructiva. Además, su compromiso con la vitalidad le ha llevado a completar treinta maratones, convirtiendo el ejercicio físico en un estimulante de su bienestar cotidiano. Su trayectoria vital refuerza su convicción de que la resiliencia permite que el buen futuro entierre al mal pasado.

La soledad no deseada se ha consolidado como una emergencia de salud pública cuyos efectos nocivos son comparables a los del tabaco o la obesidad. A pesar de los prejuicios sociales, las evidencias científicas muestran que el 80% de las personas mayores de sesenta y cinco años goza de un alto nivel de satisfacción con la vida en general.

El sentimiento de esperanza se define en las fuentes como una fuerza vital indispensable, afirmándose que el ser humano puede vivir semanas sin comida, pero solo segundos sin esperanza. Las conexiones sociales estables pueden alargar la vida una media de siete años, situando al voluntariado y la convivencia activa como antídotos poderosos contra el aislamiento.

Finalmente, el autor sugiere que el arte de vivir incluye practicar el sentido del humor y la espiritualidad para encontrar paz interior.