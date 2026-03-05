Las Salazar ponen a punto su negocio de 'brilli-churros'

Graciela confiesa a Susi la petición de Juan para escaparse juntos antes de la boda: "Necesito hablarlo con alguien"

Compartir







Las Salazar ponen todo a punto en su puesto de churros junto a Mario, su socio en este negocio en Madrid. Raquel y Noemí se encargan de la decoración y los carteles mientras comienzan las ventas de los 'brilli-churros' de manera accidentada: "Eso es sal", decía Mario después de que Raquel le echara ese condimento a una clienta en su churro.

En la casa de los Jiménez, Marisol continúa con los preparativos de la boda de su hija Graciela con su yerno Juan. Sin embargo la alegría durará poco en Plasencia porque durante una cena La Rebe y Susi reciben un mensaje de su hermana menor: "Hermanas, me he escapado. Díselo a los papás. No me matéis. Os quiero". Esto ha dejado a las hermanas y a Iván y José sin palabras por la terrible noticia.

Dani y Marisol no dan crédito ante la escapada de Graciela con Juan en un momento de tensión para la familia, cuando la Rebe se pone de parto: "En el paritorio tengo que entrar yo", gritaba la futura abuela mientras José y la Rebe se iban al hospital para dar a luz a su hija. Mientras, Marisol, Susi y Dani intentan hablar con Graciela para que vuelva a casa por el nacimiento de la hija de su hermana. ¿Qué pasará con la boda de Graciela y Juan? ¿Cómo vivirá la Rebe el nacimiento de su hija? ¿Conseguirá Raquel lanzar su negocio de 'brilli-churros'? No te lo pierdas en 'Los Gipsy Kings'.