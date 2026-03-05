Marisol y Dani, preocupados por la boda de Graciela y Juan en 'Los Gipsy Kings'

Graciela se queda en 'shock' al descubrir el ajuar que le ha preparado su madre: "Vamos a necesitar un tráiler"

Graciela está preocupada por un tema y necesita hablar con su hermana, Susi, en 'Los Gipsy Kings' para pedirle consejo: "Escucha, pero no juzgues. Tú sabes que mi sueño es la boda, vestirme de blanco y ver a la familia contenta conmigo", comenzaba. Susi, por su parte le ha dicho que se lo diga directamente porque se estaba "poniendo nerviosa" porque su hermana no estaba yendo al grano.

"Juan me está agobiando, diciéndome que se quiere casar ya y que nos podemos escapar", confesaba Graciela, ante la tremenda sorpresa de su hermana, que no daba crédito: "Me he quedado flipando porque no me esperaba nada. Pensaba que me iba a decir que se había enfadado con él. Pero el tema es muy grave", explicaba Susi.

A pesar de la negativa de la Jiménez, su novio continúa insistiendo con escaparse juntos. Susi le ha aconsejado: "No es la mejor solución. Somos dos que no hemos hecho boda y nos arrepentimos mucho. Por unos meses...", afirmaba la joven. A pesar de la preocupación de Graciela, ella tiene claro que no le gustaría escaparse con su novio y que quiere casarse para honrar a sus padres y toda su familia.

Susi intenta convencer a Graciela para no escaparse antes de la boda

"Yo no quiero hacerle eso a mi familia, pero si quiero estar con Juan tengo que hacerlo", admitía Graciela durante su conversación con su hermana. Susi le ha intentado convencer para que no se escape y para que los Jiménez estén bien, porque Dani y Marisol le lo iban a tomar muy mal: "Yo creo que iban a decepcionar. Mi padre confía mucho en mi y me daría mucha pena hacerle esto".

Susi le ha dicho que no le apoyaría si ella se escapase con su novio antes de casarse: "Imagínate en la boda, con tus cuatro vestidos. ¿Tú sabes lo que es verse de blanco y que te cante papá? Hermana, es algo muy bonito", decía ella para convencer a su hermana. Los nervios y las dudas le están jugando una mala pasada a Graciela antes de su boda con Juan.

"Se convierte en una pesadilla"

El miedo de una posible cancelación de la boda también preocupa a Dani y Marisol. La enfermedad de un familiar ha provocado que la ceremonia se haya tenido que retrasar: "Una celebración de alegría, muchas veces se convierte en una pesadilla", decía Dani durante una conversación con su mujer. Además, los padres de Graciela han hablado de cómo ven a su hija y han compartido sus preocupaciones y miedos antes del enlace de la joven con Juan: "Está tranquila y podemos esperar. En mi familia nos cuesta mucho que haya una boda", decía Dani. Los preparativos son un quebradero de cabeza para los Jiménez en 'Los Gipsy Kings'.