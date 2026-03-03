Martínez-Maillo, senador del PP: "Hay muchísimos indicios de que Zapatero haya cometido algún delito"

Fernando Martínez-Maillo, senador del PP, asegura que existen indicios de que Zapatero podría haber influido en el rescate de Plus Ultra

Susana Díaz, sobre la comparecencia de Zapatero: "Está dando la cara y respondiendo a todo desde el minuto uno"

Zapatero negó ayer en el Senado cualquier vínculo con la aerolínea Plus Ultra, el rescate de 53 millones de euros y una supuesta relación con uno de los detenidos en la trama. Una empresa pantalla lo sitúa en una complicada situación. Zapatero aseguró que su mandato es el único que no ha estado salpicado por la corrupción.

'En boca de todos' habla con Fernando Martínez-Maillo, senador del PP, quien comenta sobre la comparecencia de Zapatero en el Senado: "Hay muchísimos indicios de que Zapatero haya cometido algún delito y, de hecho, se está investigando. Existen numerosos datos que señalan un rescate de Plus Ultra y que la compañía pagó 500.000 euros a la sociedad instrumental que no tiene empleados ni gastos, solo un ingreso, dos proveedores y un pago de Zapatero de 500.000 euros".

Martínez-Maillo: "La OCD tiene criterios establecidos para determinar indicios de corrupción, y en este caso se cumplen todos"

Sobre el pago de Plus Ultra al a sociedad instrumental, Martínez-Maillo añade: "Para que Zapatero influyera en el Gobierno en el rescate de una empresa como Plus Ultra, que no tenía opción a entrar en un rescate, entre otras cosas porque estaba en quiebra con anterioridad y no era estratégica, no podría ser recatada de ninguna manera. Es una sociedad llena de capital venezolano, curiosamente. Si unimos todos los cabos, se llega a esta conclusión".

Martínez-Maillo asegura que se cumplen los criterios para que se trate de un caso de corrupción: "La OCD tiene criterios establecidos para determinar indicios de corrupción, y en este caso se cumplen todos: facturas falsas o infladas, sociedades interpuestas y decisiones del Gobierno no justificadas y presionadas por Zapatero, como Ábalos lo ha reconocido".