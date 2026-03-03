Tania, española atrapada en Dubái: “Acabamos de escuchar otro estallido, es una pesadilla”

Tania se fue de vacaciones a Dubái con sus hijos pequeños y ahora no salen del hotel

El cielo está cerrado y hay viajeros bloqueados, con más de 3.400 vuelos cancelados. Siguen siendo 30.000 los españoles atrapados, sin posibilidad de regresar a España, tampoco por mar. Sobre el terreno, la guerra continúa y se registran nuevos ataques.

‘En boca de todos’ ha podido hablar con Tania, una española atrapada en Dubái, quien explica que minutos antes de entrar en el programa han escuchado un nuevo estallido: “Justamente ahora acabamos de escuchar un estallido y esto es así. Estamos con un miedo que es imposible disimular con niños, intentamos hacerlo para que no se vean afectados, pero es imposible con la situación que estamos viviendo. Es una pesadilla”.

Tania comenta que allí se está empezando a hacer vida normal, pero que ella y su familia siguen con miedo: “Aquí se está empezando a hacer vida normal, pero seguimos escuchando estallidos. Tenemos miedo de que alguno de esos misiles que son interceptados deje restos que puedan caer y provocar daños a alguna familia”.

Tania: "Nos coincidió que regresábamos el sábado y nos pilló el caos en el aeropuerto"

Además, explica cómo se encuentran sus hijos: “La primera noche, cuando se escucharon los estallidos más fuertes, me preguntaban qué estaba pasando. Yo los abrazaba, temblando. Intento disimular, pero la situación es la que es. Notan que estamos nerviosos”.

Tania comenta que justo volvían a España el sábado: “Nos coincidió que regresábamos el sábado y nos pilló el caos en el aeropuerto. Mi hermana se puso mala y tuvieron que atenderla los médicos; gracias a eso salimos del aeropuerto antes”.

Por último, aclara el contacto que han tenido con la embajada: “Los dos primeros días no teníamos ninguna información. La embajada solo nos decía que miráramos las redes sociales. No sabíamos nada, y la aerolínea tampoco tenía información”.