Israel y EEUU atacan Irán: ¿cuál es la situación actual en el país tras la operación militar?

La ofensiva conjunta de Estados Unidos y Israel contra Irán ha elevado la tensión en Oriente Medio

En Irán se han cerrado los colegios, las universidades y también se recomienda a la población de Teherán que se marche

La ofensiva conjunta de Estados Unidos y Israel contra Irán ha elevado la tensión en Oriente Medio, tras una serie de bombardeos dirigidos contra instalaciones estratégicas y altos cargos del régimen iraní. La operación ha comenzado este sábado 28 de febrero a las 9:30 de la mañana, hora israelí, según fuentes oficiales y como explica Edurne Arbeloa en 'Noticias Cuatro'.

De acuerdo con la información difundida, los ataques se concentraron principalmente en el oeste y el sur del país. En la capital, Teherán, fue alcanzado el palacio presidencial. Las autoridades iraníes aseguraron que el presidente Masúd Pezeshkian se encuentra a salvo. También indicaron que el líder supremo, Alí Jameneí, estaría ileso y en un lugar seguro, pese a que su residencia habría sido uno de los objetivos de los bombardeos.

Preocupación internacional ante el riesgo de un conflicto mundial

En el sur del país, un ataque contra una escuela dejó varias víctimas civiles, en su mayoría niños, según las primeras informaciones. Fuentes israelíes han señalado que entre los objetivos alcanzados habría comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada uno de los principales pilares del régimen iraní.

La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. Irán ha lanzado misiles y drones contra territorio israelí y contra varios países del Golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses. Entre los países afectados figuran Emiratos Árabes Unidos, donde se habría registrado una víctima mortal, Baréin, Irak, Qatar y Kuwait.

La escalada ha generado preocupación internacional ante el riesgo de un conflicto regional de mayor alcance. Por el momento, no se ha anunciado una mediación formal, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos.

Se recomienda a la población de Teherán que abandone la ciudad

Además, el régimen de Irán ha respondido como suele ser habitual: cortando internet y las líneas de teléfono. Funciona de manera intermitente. Según testigos, se han formado colas en los bancos para sacar efectivo, también en los supermercados.

Se han cerrado los colegios, las universidades y también se recomienda a la población de Teherán que se marche. Hablamos de una población de 15 millones en toda la zona metropolitana. En la medida de lo posible, se les pide que salgan de la ciudad, se recomienda la evacuación hacia otros lugares más seguros, en previsión de más ataques.

Hay peligro en Teherán, y también en las proximidades de las infraestructuras militares y las fábricas de armamento, los arsenales. Israel ha lanzado un aviso a los ciudadanos iraníes para que le alejen de estos lugares que son el objetivo de la ofensiva. Washington y Tel Aviv quieren acabar con el programa nuclear y también con el programa de misiles.