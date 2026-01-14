Fariba Ehsan, en vilo por su familia en Irán: "Les apuntan con perdigones a la cara para dejarles ciegos"

Raquel Duva 14 ENE 2026 - 14:55h.

¿Por que la juventud iraní está saliendo a la calle a riesgo de ser disparada, ahorcada, asesinada?

"Están acumulando muertos, asesinados, haciendo grabaciones, emitiéndolas en los medios para que la gente lo vea", confesa Fariba tras contactar con su familia.

¿Por que la juventud iraní está saliendo a la calle a riesgo de ser disparada, ahorcada, asesinada? Además de la represión del régimen, el malestar por la situación económica ha sido el detonante de las manifestaciones en Irán.

Según estadísticas oficiales, en los últimos ocho años su poder adquisitivo ha caído más del 90%. La inflación supera el 50% y en alimentos más del 70%. Además el precio de la gasolina ha aumentado un 67%. En este contexto, la tasa de desempleo juvenil alcanza casi un 20% y muchos de los que trabajan lo hacen en precario. Y son precisamente los jóvenes y más concretamente las mujeres las que están liderando las manifestaciones contra el régimen, que está reprimiendo las protestas con mano de hierro, masacrando, encarcelando y ahorcando a los disidentes. La imagen de muchas de ellas quemando la imagen del líder Supremo, Alí Jamenei, se ha vuelto viral.

Las mujeres, sin derechos fundamentales en Irán, dicen basta

Las mujeres tienen un papel muy importante en estas luchas por los derechos humanos, por cambiar el sistema. En 1979 Jomeini llegó al poder imponiendo el velo obligatorio. El 8 de marzo de este año, las mujeres salieron a la calle protestando porque no querían seguir usando el velo y pidiendo sus derechos. No pueden cantar, no pueden bailar en público, su testimonio vale la mitad que el de un hombre, en la herencia las mujeres se llevan la mitad que los hombres .A pesar de todas las leyes discriminatorias, son valientes y estudian e intentan llegar a puestos de poder. Contra todo y contra todos.

Preocupados por lo que está ocurriendo, hemos estado con iraníes que viven en España. Les hemos preguntado por la información que les llega y las claves de este movimiento de protesta. Fariba Ehsan, activista de Amnistía Internacional, salió de Irán hace más de 20 años. Su familia sigue allí. Tras días incomunicados, han podido hablar por teléfono. "Yo he hablado con mi sobrina, que trabaja en un hospital. Les apuntan con perdigones directamente a la cara. Están dejando a muchos ciegos. Están acumulando muertos, asesinados, haciendo grabaciones, emitiéndolas en los medios para que la gente lo vea, entre el terror y el miedo. Este movimiento es la continuación del movimiento 'mujer, vida, libertad', que empezó en 2022 tras el asesinato de Masha Amini cuando estaba en custodia de la policía de la moral"

Ahmad Taherí, director del centro Persépolis, lleva casi 40 años en España. Es periodista. "Llegan informaciones no siempre ciertas, confusas, surge dolor, estrés, preocupación. Allí cuando pasas las líneas rojas tienes consecuencias". Pero el cierre de Internet, cree, es un arma de doble filo para el régimen, que "no puede tener encerrada a 90 millones de personas. El futuro pasa por nuevas ideas".

Fariba apuesta por una democracia y está en contra del régimen, pero también de una intervención militar de EEUU. ¡Abajo Jomeini, arriba la democracia! Es el lema de muchos manifestantes. Quieren una liberación y un sistema laico para Irán.