El mundo en llamas: los siete puntos calientes en el mundo hoy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su "propia moralidad" es el único límite a su poder

Groenlandia, Colombia, México, Ucrania, Venezuela, Irán

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su "propia moralidad" es el único límite a su poder como comandante en jefe, despreciando así el Derecho Internacional para atacar otros países, después de las críticas a la operación militar en Venezuela que se saldó con la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, y alrededor de un centenar de muertos.

Al ser preguntado en una entrevista con el diario estadounidense 'The New York Times' sobre si existían límites a su poder más allá de Estados Unidos, Trump ha respondido: "Sí, hay una cosa: mi propia moralidad, mi propia mente. Es lo único que puede detenerme". "No necesito al Derecho Internacional", ha agregado.

PUEDE INTERESARTE Comprar territorios no es nuevo: EEUU ya lo hizo con Dinamarca y las Islas Vírgenes

Cuando ha sido presionado sobre si su Administración debía acatar el Derecho Internacional, ha respondido que ya lo hace, pero dejando claro que él decidiría cuándo tales restricciones que tienen que aplicar a Estados Unidos. También ha cuestionado cuál es la "definición" de Derecho Internacional.

Durante la entrevista, Trump ha mencionado el "éxito" de su ataque al programa nuclear iraní, la rapidez con la que acabó con la imagen visible del Gobierno venezolano, y sus planes sobre Groenlandia. En cuanto a este último tema, se ha negado a responder si prefiere conseguir este territorio autónomo de Dinamarca o preservar la OTAN.

Sobre por qué necesita poseer esta isla, ha sostenido que "es lo que psicológicamente se necesita para el éxito", puesto que "la propiedad te da lago que no se puede hacer con un contrato de arrendamiento o un tratado". "La propiedad es muy importante", ha resumido. En su opinión, la importancia de la soberanía y las fronteras nacionales es menor que el papel de Estados Unidos como protector de Occidente. Asimismo, ha desestimado la idea de que el presidente de China, Xi Jinping, o que el de Rusia, Vladimir Putin, puedan usar una lógica similar a la suya en detrimento de Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Groenlandia: Objeto de deseo de Trump, que tensa las relaciones con la UE y socios de la OTAN

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha defendido el "derecho" de Francia y de la Unión Europea en su conjunto a "decir que no" al Gobierno de Estados Unidos ante "propuestas inaceptables", como la posible anexión de Groenlandia.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"También es nuestro derecho decir que no, pero la Unión Europea está siendo amenazada desde fuera por adversarios que tratan de destruir los vínculos de solidaridad que nos unen. También desde dentro nos amenaza la fatiga democrática", ha lamentado durante su encuentro anual con los embajadores franceses en París, según ha recogido el diario francés 'Le Figaro'.

En este sentido, ha subrayado que "nada garantiza que sigamos viviendo en la misma Unión Europea de hoy dentro de diez años". "Estados Unidos es un aliado con el que no siempre estamos de acuerdo. En tan solo unos meses, la nueva Administración ha decidido, y está en su derecho, repensar las relaciones que tiene con nosotros. También es nuestro derecho decir que no", ha aclarado.

"Esto debe hacerse independientemente de que sea un aliado histórico. Si la propuesta es inaceptable, debemos decir que no", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de un "debilitamiento de la organización política europea", que "busca evitar la eliminación de la civilización".

Barrot ha alertado de que es precisamente esta organización la que "se encuentra ahora en peligro a pesar de su estabilidad en un mundo impredecible", pero ha hecho hincapié en que "no desaparecerá". "No. No estamos al borde del colapso, y las voces que dicen lo contrario deberían preocuparse más de su propio colapso", ha sostenido.

"Ante la brutalización del mundo, una exigencia es imperativa: rechazar la resignación que nos reduciría a meros espectadores de la impotencia. También debemos rechazar la traición a nuestros principios en nombre de la ley del más fuerte. Esta no es la moral de Francia", ha zanjado.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

México, en el punto de mira de Trump: no descarta ataques terrestres contra el narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el Ejército estadounidense va a "empezar" a efectuar ataques terrestres contra los cárteles que "dirigen" México.

"Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, tras asegurar que "hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que llegan por mar" aludiendo a los ataques a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado en este sentido que "hemos hecho un muy buen trabajo, lo estamos acabando" pero ha lamentado que pese a ello "los cárteles siguen actuando y matan a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año".

"Las cifras son realmente altas, siempre serán demasiado altas si hay una sola persona que muere, pero están bajando, al igual que en la frontera. La frontera fue un desastre total durante años (...) Nunca ha habido una frontera como esa, en la que cualquiera pudiera entrar en tu país", ha declarado.

Estas alusiones a México por parte del mandatario llegan días después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flórez, en un ataque sobre Caracas y alrededores que ha enmarcado como un golpe al "narcoterrorismo", y que ha sido condenado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Irán vive protestas históricas sumido en un corte de internet

Irán encara este viernes una nueva jornada de movilizaciones contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves y tras el llamamiento a las protestas por parte de Reza Pahlevi, hijo del derrocado sah de Irán durante la Revolución Islámica de 1979. La organización NetBlocks, dedicada a dar seguimiento a la conectividad a nivel internacional, ha apuntado este viernes que Irán lleva doce horas de corte, con la conectividad "al uno por ciento de los niveles habituales".

"Las autoridades impusieron un bloqueo de Internet a nivel nacional para suprimir las grandes manifestaciones mientras encubre las informaciones sobre brutalidad por parte del régimen", ha afirmado, antes de señalar que el objetivo es "dificultad el derecho de la población a comunicarse en un momento crítico".

No solo eso. Las protestas masivas contra el régimen dan el salto a las redes sociales. En las últimas horas, se ha hecho viral esta tendencia. Fotografías de mujeres prendiendo un cigarrillo con la imagen en llamas del líder supremo, Ali Jamenei.

Por ahora no hay informaciones sobre el alcance de las nuevas manifestaciones, en parte debido precisamente al corte de los servicios de Internet, tras más de una semana de protestas antigubernamentales que habrían dejado hasta ahora más de 30 muertos y más de 2.000 detenidos, según organizaciones civiles.

Pahlevi hizo a última hora del jueves un llamamiento a la población a "salir a las calles y, como un frente unido, corear sus demandas", al tiempo que criticó la decisión de Teherán de "cortar todas las líneas de comunicación", incluido el bloqueo de Internet. "La represión contra la población no quedará sin respuesta", dijo el hijo del derrocado sah.

"Gran nación de Irán, los ojos del mundo están sobre vosotros", apuntó en un mensaje en redes sociales, donde "advirtió" al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que "el mundo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vigilan de cerca". "Quiero dar las gracias al líder del mundo libre, Trump, por reiterar su promesa de hacer que el régimen rinda cuentas", agregó.

"Es hora de que otros, incluidos los líderes europeos, sigan su ritmo, rompan su silencio y actúen de forma más decisiva en apoyo al pueblo de Irán. Les pido que usen todos los recursos técnicos, financieros y diplomáticos para restaurar las comunicaciones del pueblo iraní para que su voz y su voluntad puedan ser escuchadas y vistas. No dejen que las voces de mis valientes compatriotas sean silenciadas", zanjó.

Hasta ahora, las protestas de los últimos años no han estado marcadas por los llamamientos de Pahlevi desde el exilio, dado que hay dudas sobre si su figura cuenta realmente con una base importante de apoyos dentro del país centroasiático tras la caída del régimen de su padre en la Revolución Islámica.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.

Trump ha amenazado en varias ocasiones a Irán durante los últimos días en relación con la represión de las protestas y el jueves advirtió a Teherán con desatar el "infierno" si las fuerzas de seguridad "empiezan a matar gente". "Les he hecho saber que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante los disturbios, porque tienen muchos disturbios, si lo hacen, les vamos a dar un golpe muy duro", sostuvo.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ordenó el miércoles a las fuerzas de seguridad que no actúen contra manifestantes pacíficos, si bien reclamó que se actúe contra los implicados en "disturbios", tal y como desveló el vicepresidente iraní, Mohamad Yafar Gaempaná, quien apeló a que haya "distinción" entre los manifestantes y los implicados en actos de violencia.

"La gente se está manifestando contra los precios elevados y el Gobierno reconoce la validez de esta protesta. Estamos discutiendo e interactuando con mercados y empresarios para resolver estos problemas", destacó Gaempaná, quien reseñó que las autoridades trabajan para activar "medidas serias contra los que causan escasez de bienes o aumentan los precios".

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, acusó a Israel de intentar "causar división" en el país centroasiático y sostuvo que tanto Israel como "funcionarios radicales" de Estados Unidos están "incitando a la violencia, el terrorismo y el asesinato", unas críticas que han sido reiteradas por Teherán durante las últimas horas.

Venezuela: inmerso en una transición compleja

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que "canceló una prevista segunda oleada de ataques" contra Venezuela debido a la "cooperación" mostrada por las autoridades del país sudamericano, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo de presidenta encargada tras la captura del mandatario, Nicolás Maduro, en los ataques estadounidenses del 3 de enero.

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como signo de 'búsqueda de paz'. Esto es un gesto muy importante e inteligente", ha dicho en un mensaje publicado en su cuenta en Truth Social, donde ha afirmado que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo relativo a la reconstrucción de su infraestructura de petróleo y gas de una forma mucho más grande, mejor y más moderna".

Así, ha recalcado que "debido a esta cooperación", Washington "ha cancelado la previamente esperada segunda oleada de ataques". "Parece que no será necesaria. Sin embargo, todos los barcos seguirán en sus puestos por motivos de seguridad", ha apuntado el inquilino de la Casa Blanca.

Trump ha hecho además hincapié en que "se invertirán al menos 100.000 millones de dólares (alrededor de 85.880 millones de euros) por parte de Big Oil" --nombre usado para describir a las principales petroleras estadounidenses--, con las que mantendrá este mismo viernes una reunión en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela.

El mensaje del mandatario estadounidense ha llegado después de que Caracas anunciara el jueves la liberación de un "número importante" de varias personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, entre ellos cinco españoles, tal y como confirmó el Ministerio de Exteriores de España.

Ucrania, la paz que no llega

La paz en Ucrania no llega. Más aún, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dimitri Medvedev, ha señalado este viernes que Estados Unidos debe reconocer la "legitimidad" de la invasión de Ucrania, tras el ataque a Venezuela del pasado 3 de enero que se saldó con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recalcado este mismo viernes que "es necesaria una reacción clara por parte del mundo" tras la última oleada de ataques ejecutados por Rusia, que han dejado al menos cuatro muertos en la capital, Kiev, que habría causado además daños en un edificio de la Embajada de Qatar en el país europeo.

"Es necesaria una reacción clara del mundo. Sobre todo de Estados Unidos, cuyas señales Rusia presta verdadera atención", ha dicho Zelenski en un mensaje en redes sociales. "Rusia debe recibir señales de que su obligación es centrarse en la diplomacia, y debe sufrir las consecuencias cada vez que vuelva a centrarse en los asesinatos y la destrucción de infraestructura", ha agregado.

Así, ha resaltado que este ataque "sirve también como un claro recordatorio a todos nuestros socios de que apoyar la defensa aérea de Ucrania es una prioridad permanente". "No se puede perder ni un solo día en entregas, producción ni acuerdos", ha argumentado, antes de recalcar que hablará en las próximas horas con los aliados "a todos los niveles" sobre estos ataques y "las medidas de respuesta necesarias".

Zelenski ha afirmado que este "ataque masivo" contra Kiev ha causado daños en 20 edificios residenciales, antes de apuntar que también hay labores de búsqueda y rescate activas en Leópolis y "otras regiones del país". Además, ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos, entre ellos un trabajador de un equipo sanitario.

"Decenas de personas resultaron heridas. También se produjo un segundo ataque contra uno de los edificios residenciales en Kiev, justo cuando los servicios de emergencia prestaban asistencia tras el primero", ha denunciado el mandatario ucraniano, quien ha lamentado que "el ataque tiene lugar en plena ola de frío". "Estaba dirigido contra la vida diaria de personas ordinarias", ha puntualizado.

En este sentido, ha asegurado que las autoridades "hacen todo lo posible para restablecer el suministro de calefacción y electricidad a la población", al tiempo que ha lamentado los daños sufridos por la Embajada de Qatar, "un Estado que tanto hace para mediar con Rusia para lograr la liberación de prisioneros de guerra y civiles detenidos en cárceles rusas".

Rusia ha subrayado que la andanada --incluido el lanzamiento de un misil hipersónico 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares-- es "una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra el presidente de la Federación Rusa en la región de Nóvgorod, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025", un suceso que Ucrania dice que no tuvo lugar y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda.

Petro y Trump: calma tensa en Colombia tras una conversación telefónica

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en su reciente llamada realizar "acciones conjuntas" contra el paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar que use Venezuela como retaguardia.

"El presidente Petro le volvió a decir al presidente Trump que se se ayudara a golpear duro al ELN en la frontera, porque ellos cuando nosotros atacábamos siempre terminaban en Venezuela y había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no ayudaba", ha explicado el titular de Interior colombiano, Armando Benedetti, en una entrevista con Blu Radio, detallando que el dirigente estadounidense se comprometió a realizar "acciones conjuntas" contra el grupo guerrillero.

Benedetti ha señalado que, si bien no hay medidas concretas, la idea es que los miembros del ELN sean también atacados en la "retaguardia", cuando "pasan la frontera" y se adentran en Venezuela, unas acciones en las que Trump habría ofrecido su apoyo.

El objetivo, según el ministro colombiano, es que los guerrilleros "no tengan retaguardia para ellos defenderse, sino al revés", y que no use como refugio territorio venezolano. "Eso lo haría el presidente Trump", ha ahondado.

La llamada telefónica entre Petro y Trump sirvió para limar asperezas entre ambos líderes, después de que desde la Casa Blanca se pusiera en la picota al dirigente colombiano y Trump le acusara de ser un "alborotador" y de inacción frente a las redes de narcotráfico en Colombia.

Según Benedetti la llamada sirvió para establecer un entendimiento común sobre la lucha contra el narcotráfico en el país y se logró el apoyo de Trump al encuadrar al ELN como un "cartel". "Del ELN se habló como un cartel, de que no tiene nada que ver con romanticismo ideológico o algo por el estilo, y eso se puso en la mesa de los temas", ha desgranado, tras celebrar que Trump se mostrara abierto a apoyar a Bogotá en los ataques contra los milicianos.

Estados Unidos, crece la tensión migratoria y las división interna

La Fiscalía del estado de Oregón ha anunciado la apertura de una investigación sobre el tiroteo ocurrido este jueves en Portland, donde dos personas de nacionalidad venezolana han resultado heridas por disparos de un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). El tiroteo de Portland, que ha tenido lugar apenas un día después de la muerte de una mujer de 37 años abatida por un miembro del Servicio de de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en el estado de Minnesota, "no hace más que acentuar la necesidad de transparencia y rendición de cuentas", en palabras de Rayfield.

Todo ello mientras cientos de personas han salido a las calles de varias ciudades de Estados Unidos para protestar por la muerte de una mujer a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en el estado de Minnesota, un incidente que ha derivado en duras acusaciones por parte de las autoridades locales contra este organismo y contra la propia Casa Blanca, que ha defendido la actuación de estos efectivos. Las concentraciones han sido replicadas en otras ciudades del país, entre ellas Miami, para protestar contra los abusos del ICE.

Este suceso vuelve a exacerbar las tensiones entre las autoridades federales y locales en torno a este tipo de despliegues, que por ahora han tenido en su foco a ciudades controladas por demócratas y que han derivado en denuncias, en el caso del ICE, sobre actuaciones que podrían suponer violaciones de los Derechos Humanos y la propia Constitución estadounidense, especialmente en el caso de redadas aparentemente indiscriminadas contra personas debido a su apariciencia.