Comprar territorios no es nuevo: EEUU ya lo hizo con Dinamarca y las Islas Vírgenes

Lidia Camón 08 ENE 2026 - 18:18h.

Tras Venezuela, la otra obsesión de Trump: hacerse con Groenlandia y ahora mismo maneja varias opciones para cumplir su objetivo sin descartar en ningún momento el uso de la fuerza. Esas opciones son la compra del territorio, aunque ya le han dicho que no está en venta. También una Invasión, una intervención militar, firmar un acuerdo de libre asociación: EEUU da protección a Groenlandia a cambio de un acuerdo económico. Y por último, promover la independencia de la isla. Más de la mitad de la población de Groenlandia quiere independizarse de Dinamarca y esto allanaría el camino a Trump.

Estados Unidos ya intentó comprar Groenlandia en 1946 y no lo consiguió. Comprar y vender territorios es algo poco habitual pero se ha hecho históricamente. Por ejemplo: En 1803, EEUU compró a Francia el llamado territorio de Luisiana por 15 millones de dólares de la época, doblando la superficie del país.

También España vendió Florida a Estados Unidos por unos 5 millones de dólares. En 1854, EE.UU. también compró 80.000 km2 del norte de México, lo que hoy pertenece a Arizona y Nuevo México por 10 millones de dólares. En 1867 Rusia le vendió Alaska a EEUU, cuando todavía no se sabía que había reservas de petróleo. EEUU pagó 7,2 millones de dólares.

Y ya en 1917, Estados Unidos ya compró territorio a Dinamarca. En este caso fueron las Indias Occidentales Danesas, las actuales islas vírgenes en medio del mar del Caribe.